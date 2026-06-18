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Kinoafisha Films Sleepwalker Sleepwalker, 2026 Screening times in Astana

Sleepwalker, 2026 Screening times in Astana

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Showtime 20:50 from 400 ₸
Started 20:50 from 400 ₸
Tickets Available 20:50 from 400 ₸
Low price 20:50 from 400 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
17:55 from 2000 ₸ 21:25 from 2200 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
00:05 from 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
17:25 from 3000 ₸ 00:35 from 3500 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
23:50 from 3400 ₸ 00:50 from 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
23:20 from 3400 ₸ 00:20 from 3400 ₸
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