В Китае обожают советских «Десять негритят», а вот американцы этот фильм не очень любят: разбираемся, почему

Режиссёр Говорухин создал экранизацию, которой восхищаются даже на другом конце планеты — но не без нюансов.

А вы знали, что советские «Десять негритят» — один из самых популярных фильмов в Азии и на Западе среди экранизаций Агаты Кристи?

В Китае о нём пишут восторженно: называют «почти идеальным» и хвалят за верность оригиналу и атмосферу нарастающей тревоги. На местных форумах обсуждают игру актёров, шум волн как символ вины и даже мелкие нюансы мимики. Одна зрительница из Пекина, к примеру, заметила:

«Темперамент героини землистый, но благородный. Каждый изгиб её тела прекрасен».

Американские критики тоже хвалят: мол, Говорухин стал первым, кто честно экранизировал мрачный оригинал — без «хэппи-эндов».

Фильм называют пугающе психологичным, а сцену с лестницей — примером саспенса, достойного Хичкока.

Но одна деталь неизменно вызывает споры: само название. Англоязычные рецензии кипят от претензий к переводу слова «негритята» в титрах. Особенно досталось старым версиям с «pickaninny» в субтитрах — это вызывает культурный шок у зрителей из США. В наши дни это слово считается оскорбительным и недопустимым для обозначения темнокожих детей. И, конечно же, не используется.

Так что советская экранизация — безусловный триумф, но с поправкой на разность менталитетов. И именно это делает её по-настоящему глобальной.

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