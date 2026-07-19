«Женская версия "Приговора" с Васильевым»: у этого российского сериала вышла только 1 серия, но это уже 100% хит

Обычно для того, чтобы сериал получил статус хита, требуется несколько серий, а то и целый сезон, чтобы зритель успел проникнуться историей и персонажами. Но новый российский проект «Холод» с Любовью Аксеновой в главной роли сломал это правило.

После выхода всего одной серии зрители и критики единодушно заговорили о стопроцентном хите. Обсуждения в соцсетях и сравнения с нашумевшим «Приговором» с Антоном Васильевым появились практически мгновенно.

Сюжет сериала «Холод»

Семейный праздник обернулся для Жени трагедией: по пути домой машина перевернулась в результате спровоцированной аварии. Муж и дочь погибли на месте. Женя намерена добиться наказания для виновных.

Однако отец настоящего преступника, пользуясь властью и связями, не только укрывает сына от ответственности, но и подставляет саму Женю, отправляя ее в тюрьму. Там она встречает Яну, которую обучает героиню, как пережить тюремные испытания, найти выход на свободу и вернуться к жизни, чтобы отомстить тем, кто лишил ее семьи.

Премьера сериала

Сериал «Холод» задуман как переосмысление «Графа Монте-Кристо» с женщинами в главных ролях. В нем есть узнаваемые отсылки к роману: например, побег через подземный ход и срок в 14 лет, который присудили главной героине, — почти точное повторение истории Эдмона Дантеса. Но в отличие от классического произведения, «Холод» значительно жестче и мрачнее.

Зрители отмечают, что после просмотра первой серии эмоционально сложно переключиться на что-то другое.

По степени невезения в жизни Женю даже сравнили с другим недавним «сериальным узником» — героем Антона Васильева из «Приговора».