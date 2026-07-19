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«Женская версия "Приговора" с Васильевым»: у этого российского сериала вышла только 1 серия, но это уже 100% хит

19 июля 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Приговор»

Зрители в шоке от такой премьеры.

Обычно для того, чтобы сериал получил статус хита, требуется несколько серий, а то и целый сезон, чтобы зритель успел проникнуться историей и персонажами. Но новый российский проект «Холод» с Любовью Аксеновой в главной роли сломал это правило.

После выхода всего одной серии зрители и критики единодушно заговорили о стопроцентном хите. Обсуждения в соцсетях и сравнения с нашумевшим «Приговором» с Антоном Васильевым появились практически мгновенно.

Сюжет сериала «Холод»

Семейный праздник обернулся для Жени трагедией: по пути домой машина перевернулась в результате спровоцированной аварии. Муж и дочь погибли на месте. Женя намерена добиться наказания для виновных.

Однако отец настоящего преступника, пользуясь властью и связями, не только укрывает сына от ответственности, но и подставляет саму Женю, отправляя ее в тюрьму. Там она встречает Яну, которую обучает героиню, как пережить тюремные испытания, найти выход на свободу и вернуться к жизни, чтобы отомстить тем, кто лишил ее семьи.

Кадр из сериала «Холод»

Премьера сериала

Сериал «Холод» задуман как переосмысление «Графа Монте-Кристо» с женщинами в главных ролях. В нем есть узнаваемые отсылки к роману: например, побег через подземный ход и срок в 14 лет, который присудили главной героине, — почти точное повторение истории Эдмона Дантеса. Но в отличие от классического произведения, «Холод» значительно жестче и мрачнее.

Зрители отмечают, что после просмотра первой серии эмоционально сложно переключиться на что-то другое.

По степени невезения в жизни Женю даже сравнили с другим недавним «сериальным узником» — героем Антона Васильева из «Приговора».

«За все время такой персонаж, пожалуй, был только в сериале "Приговор", звали его Савва, по ощущениям при просмотре тоже вечный неудачник», «Получилась женская версия "Приговора"», «Нет ни одной сцены, чтобы перевести дух. Такого редкого чувства от просмотра давно не испытывал, наверное, со времен "Трассы"», — пишут комментаторы канала «Культовые русские сериалы».

Фото: Кадры из сериалов «Приговор», «Холод»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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