Если скучаете по Джо Голдбергу из триллера «Ты»: 5 сериалов, которые пугают и завораживают одновременно

Если скучаете по Джо Голдбергу из триллера «Ты» — держите подборку сериалов, где навязчивость становится главным сюжетом.

«Менталист»

Патрик Джейн не следит за девушками, но одержим Кровавым Джоном — убийцей своей семьи. Ради него он становится консультантом, распутывает чужие дела, но всё это — побочный эффект мании. Тихий, обаятельный, но внутри — буря.

«Роковое влечение»

Он хотел разовой интрижки, она — навсегда. Современная версия классического триллера показывает, как легко одержимость маскируется под обиду. Алекс превращает бывшего любовника в заложника. Как и Джо, она не терпит отказов.

«Олененок»

Реальная история комика Ричарда Гэдда, превратившего собственный опыт преследования в сериал. Марта — случайная гостья бара — решает, что они с Донни созданы друг для друга. Проблема в том, что он об этом не догадывается. А она уже рядом.

«Умопомрачение»

Старший хирург влюбляется в невесту собственного сына. Страсть перерастает в манию, которая рушит всё: карьеру, семью, разум. Здесь, как и в «Ты», желание — это оружие, а жертва — всегда следующая.

«Крах»

Джиллиан Андерсон в роли детектива Стеллы Гибсон охотится за серийным убийцей в Белфасте — но чем дольше за ним гонится, тем глубже тонет в одержимости. Как и в «Ты», здесь обе стороны одержимы друг другом: одна — влюблена в контроль, вторая — в идею справедливости. И у обеих всё медленно выходит из-под контроля.

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