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Эти 5 премьер называют самым большим разочарованием 2026 года: а ведь №3 собрал 1 млрд по всему миру

18 июля 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Майкл»

Отзывы зрителей получились противоречивыми.

В начале 2026 года эти проекты называли главными претендентами на статус года. Их трейлеры собирали миллионы просмотров, а режиссеры в интервью рассказывали о своих амбициозных замыслах. Казалось, что провал этим картинам просто не грозит.

Однако уже в первые дни проката стало понятно: зрители ждали совсем не того, что им показали на экране. Разгромные рецензии и гневные комментарии в соцсетях сопровождали каждую из этих премьер.

«Наследник»

«Наследник» — это ремейк культовой черной комедии «Добрые сердца и короны», вышедшей еще в 1949 году. И увы, новая версия не оправдала надежд. Самая большая проблема в том, что создатели почти покадрово скопировали старый фильм, так что зрители уже заранее знают, что произойдет в каждой сцене.

Глен Пауэлл, который неплохо смотрелся в других проектах, здесь выглядит чужаком. Его манера игры совершенно не подходит для черного юмора. Сценарий тоже подкачал: в нем нет той остроты и сарказма, которые так нужны истории о парне, мечтающем избавиться от богатой родни. Создатели явно побоялись рисковать, и в итоге фильм получился скучным и пресным.

Кадр из фильма «Наследник»

«Супергерл»

Новая «Супергерл» с Милли Олкок получилась провальной. Актриса, как ни старалась, не вытянула этот фильм.

Режиссер сделал визуал просто унылым: большинство сцен — это темные и невыразительные кадры. А финальная битва, которая должна была стать гвоздем программы, выглядит как дешевая потасовка на коричневом фоне. Боевые сцены смонтированы настолько нелепо, что камера в самые важные моменты как будто отключается — вы ничего не успеваете разглядеть.

К тому же сюжет постоянно скачет туда-сюда: герои то вспоминают прошлое, то возвращаются в настоящее.

«Перепрыгивания во времени только сбивают с толку, а медленные диалоги окончательно убивают темп. Фильм получился растянутым, скучным и совершенно неинтересным», — утверждают пользователи в рецензиях.

Кадр из фильма «Супергерл»

«Невеста!»

Трейлер «Невесты!» в прошлом году многих зацепил: яркий, вызывающий, с сумасшедшей энергией. Создатели обещали переосмыслить историю о невесте Франкенштейна по-новому, с панковским задором. Режиссер Мэгги Джилленхол, казалось, собиралась сделать настоящий кинобунт. Но нет — фильм оказался скучным и разочаровывающим, даже несмотря на отличных актеров вроде Джесси Бакли и Кристиана Бэйла.

Создатели решили не углубляться в интересные темы, а вместо этого потратили экранное время на скучные сцены с полицейскими и шаблонные сюжеты. А главная идея фильма — женский бунт во главе с невестой — так и осталась нераскрытой.

Кадр из фильма «Невеста!»

«Майкл»

Новый фильм «Майкл» — это биография поп-короля, которая охватывает первую половину его жизни. И, к сожалению, она получилась плоской и безжизненной. Другие музыкальные байопики, например «Рокетмен», использовали яркие и запоминающиеся приемы, чтобы показать, насколько их герои необычные люди.

«Сцены с музыкой поставлены так, что зрители зевали. Сценарий не дает даже намека на то, что творилось у Майкла Джексона в душе. Персонаж выглядит как картонный — никакой глубины, никаких эмоций. На такого героя просто неинтересно смотреть», — отмечается в рецензиях.

Но зрители все равно шли в кинотеатры на фоне громкой рекламы: это позволило релизу собрать в прокате больше миллиарда долларов по всему миру.

Кадр из фильма «Майкл»

«Мортал Комбат 2»

«Смертельная битва» 2021 года вышла слабой — герои даже так и не дошли до турнира. Вторая часть должна была реабилитировать франшизу, но режиссер Саймон Маккуойд остался у руля, и это стало главной проблемой.

«Визуально фильм снят также плохо: картинка тусклая, монтаж топорный. Боевые сцены не впечатляют, а диалоги героев между драками — бессмысленные и скучные. Сюжет тоже подкачал — он такой запутанный, что разобраться в нём без знания предыстории почти невозможно. В целом, сиквел повторил все ошибки первой части», — пишут в Сети.

Кадр из фильма «Мортал Комбат 2»
Фото: Кадры из фильмов «Наследник» (2026), «Супергерл» (2026), «Невеста!» (2026), «Майкл» (2026), «Мортал Комбат 2» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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