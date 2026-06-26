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Легенда о звездной принцессе
Расписание сеансов Легенда о звездной принцессе, 2025 в Астане
Расписание сеансов Легенда о звездной принцессе, 2025 в Астане
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Легенда о звездной принцессе»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
14:00
от 1800 ₸
16:35
от 2000 ₸
Grand Cinema
г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 34
2D
14:40
от 2200 ₸
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