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Расписание сеансов Одиссея, 2026 в Астане
Расписание сеансов Одиссея, 2026 в Астане
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чт
23
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Как купить билеты на сеанс фильма «Одиссея»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 6 Keruencity
г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
17:10
от 3000 ₸
20:30
от 3400 ₸
23:50
от 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, IMAX, RU
10:10
от 4000 ₸
13:30
от 4000 ₸
16:50
от 4500 ₸
20:10
от 5000 ₸
23:30
от 5000 ₸
В прокате
Премьеры
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Отзывы
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
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2026, Великобритания, драма, военный, исторический
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