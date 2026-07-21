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Эта мрачная теория про Фродо переворачивает все представление о Гэндальфе: хоббитов не зря было четверо

21 июля 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Победить помогла не только смелость, но и стратегия.

Если вы считали, что во «Властелине колец» Гэндальф слепо верил в Фродо как в единственного и неповторимого Хранителя Кольца, то вас ждёт сюрприз. Новая фанатская теория с Reddit обрушивает пафос вокруг путешествия хоббитов в Мордор — и на её фоне Серый Волшебник кажется куда более прагматичным (и более мрачным), чем нам хотелось бы думать.

Гэндальф — не просто мудрец, но и стратег

Гэндальф всегда знал больше остальных. Он чувствовал приближение зла, понимал силу Кольца и предвидел, насколько смертельно опасным будет путь к Роковой горе. Именно поэтому, как предполагает теория, он не полагался исключительно на Фродо. Трое других хоббитов — Сэм, Мерри и Пиппин — якобы были не просто милыми друзьями, а своего рода «запасными носителями» Кольца на случай, если главный герой не дойдёт до цели.

Пользователь Reddit с ником kwonza обращает внимание: Мерри и Пиппин присоединились к Фродо, практически не зная, что вообще происходит. Они выглядели как туристы, увлечённые едой и прогулками. Но, возможно, Гэндальф специально включил их в группу — на случай провала.

Хоббиты — подстраховка или приманка?

Теория звучит особенно зловеще, если вспомнить, как часто Мерри и Пиппин оказывались в центре внимания врага. Перед смертью Боромира они отвлекают урук-хаев, фактически жертвуя собой, чтобы Фродо сбежал. Позже Пиппин касается палантира, и Саурон ошибочно принимает его за носителя Кольца. Совпадения? Или часть тактики?

Сэм, напротив, всегда был рядом. И, как полагают авторы теории, именно его Гэндальф считал наиболее надёжной заменой Фродо. Умный, верный, готовый на всё — он и правда оказался тем, кто «донёс» Фродо до цели, буквально и метафорически.

А может, всё проще?

Конечно, важно помнить: это — всего лишь теория. В книгах Толкина, как и в фильмах Питера Джексона, Сэм, Мерри и Пиппин действуют из преданности и дружбы. Они знают, насколько велика угроза, и идут добровольно. И если даже где-то в глубине души Гэндальф всё просчитывал наперёд, то не из холодного расчёта, а ради спасения Средиземья.

Фродо был важен. Но не одинок. И не непогрешим. Именно благодаря поддержке друзей, не владеющих мечами, но умеющих быть рядом, он дошёл до конца. Теория может ставить под сомнение его исключительность, но не умаляет подвига.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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