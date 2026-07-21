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Киноафиша Статьи 5 аниме про постапокалипсис с высоким рейтингом: не только «Атака титанов» хороша, но и другие тоже

5 аниме про постапокалипсис с высоким рейтингом: не только «Атака титанов» хороша, но и другие тоже

21 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадры из мультсериалов «Гачиакута», «Эрго Прокси», «Гуррен-Лаганн»

У лент большие армии фанатов.

Постапокалиптическое аниме рисует будущее, где цивилизация уже пала — города в руинах, природа отвоёвывает территории, а выжившие сражаются за ресурсы. Здесь нет глянцевых технологий, только ржавеющие остатки былого величия и люди, пытающиеся в них разобраться.

Сюжеты часто строятся не на самом апокалипсисе, а на его последствиях: как изменилось общество, какие новые порядки установились в хаосе. Одни герои ищут надежду, другие — власть, третьи просто пытаются не сойти с ума в этом странном новом мире.

Собрали пять аниме в таком жанре: в списке есть и популярный сейчас хит «Гачиакута».

«Гачиакута», 8,3

Рудо привык к жизни в трущобах под опекой приемного отца Регто, пока ложное обвинение не отправляет его в «Бездну» — гигантскую свалку, куда богачи сбрасывают отходы. Там, среди мусора и мутировавших существ, он обнаруживает странную силу и присоединяется к Мусорщикам — тем, кто пытается выжить в этом хаосе.

Теперь ему предстоит не просто бороться за свою жизнь, но и раскрыть правду о гибели Регто. Аниме «Гачиакута» балансирует между мрачным постапокалипсисом и динамичными схватками.

Кадр из мультсериала «Гачиакута»

«Кабанери железной крепости», 7,2

В мире индустриальной революции, где поезда стали последним оплотом человечества, появились кабане — стальные монстры, превращающие своих жертв в кровожадную нежить. Единственный способ их остановить — пробить защиту и поразить сердце.

Икома, молодой изобретатель со станции, создал оружие, способное дать отпор этой угрозе. Когда кабане прорываются за укрепления, ему приходится использовать своё творение в деле, чтобы спасти тех, кто ему дорог.

Аниме «Кабанери железной крепости» сочетает динамичные сражения с мрачной атмосферой выживания.

Кадр из мультсериала «Кабанери железной крепости»

«Эрго Прокси», 7,9

«Эрго Прокси» — философское аниме с элементами киберпанка и нуара. Рил Мейер расследует странные сбои в поведении авторейвов — андроидов, созданных для служения людям. В это же время застенчивый клерк Винсент Лоу сталкивается с загадочным Прокси, чьи мотивы непонятны.

Их случайная встреча перерастает в путешествие по миру, где технологии и человечность переплетаются.

Кадр из мультсериала «Эрго Прокси»

«Атака титанов», 9,1

В аниме «Атака титанов» показано, как триста лет человечество пряталось за гигантскими стенами, пока огромные существа не прорвали оборону. Эрен теряет всё в первый же день катастрофы и даёт клятву: уничтожить каждого титана на земле.

Вместе с Микасой он вступает в разведывательный корпус — тех, кто сражается за пределами стен. Но чем дальше продвигаются герои, тем больше понимают: настоящие монстры есть и среди людей.

Кадр из мультсериала «Атака титанов»

«Гуррен-Лаганн», 8,3

Жизнь под землёй — единственное, что знали Симон и Камина, пока случайная находка не перевернула их мир. Обрушившийся потолок пещеры открыл им небо.

Теперь герои мчатся сквозь вселенную, бросая вызов судьбе. Аниме «Гуррен-Лаганн» не столько о выживании, сколько о дружбе, которая пробивает любые преграды.

Кадр из мультсериала «Гуррен-Лаганн»

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто главный злодей в аниме «Человек-бензопила».

Фото: Кадры из мультсериалов «Гачиакута», «Кабанери железной крепости», «Атака титанов», «Гуррен-Лаганн», «Эрго Прокси»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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