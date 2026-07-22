Collider назвал 3 лучших мини-сериала XXI века — «Чернобыль» на втором месте, а на первом шедевр Спилберга

Многие уверены, что главным мини-сериалом XXI века давно стал «Чернобыль». Но рейтинг Collider преподнес сюрприз. Авторы издания поставили знаменитый проект HBO лишь на второе место, а победителем назвали совсем другой сериал.

В топ вошли десятки громких проектов, но именно эта тройка оказалась на вершине списка.

3 место — «Когда нас видят»

Мини-сериал Netflix основан на реальной истории пятерых подростков, которых несправедливо обвинили в преступлении. Это тяжелая, но очень сильная драма о судебной ошибке, предрассудках и борьбе за справедливость.

Критики отмечают, что сериал не просто рассказывает о громком деле, а показывает, как подобные трагедии ломают жизни целых семей. Именно поэтому «Когда нас видят» до сих пор считается одной из самых мощных драм последних лет.

2 место — «Чернобыль»

Пятисерийный проект HBO давно получил статус современной классики. Авторы подробно показали последствия аварии на Чернобыльской АЭС, объединив масштаб исторической катастрофы с личными историями людей, оказавшихся в самом центре событий.

Даже спустя годы «Чернобыль» остается одним из самых обсуждаемых мини-сериалов в мире. Однако, по мнению Collider, он все же уступает лидеру рейтинга.

1 место — «Братья по оружию»

Лучшим мини-сериалом XXI века Collider назвал именно «Братьев по оружию». Проект, созданный при участии Стивена Спилберга и Тома Хэнкса, рассказывает историю молодых бойцов во время Второй мировой войны.

Авторы рейтинга называют его не просто лучшим мини-сериалом нового века, а одним из величайших телевизионных проектов в истории. По их мнению, именно сочетание масштабных военных сцен, эмоциональной истории и внимания к реальным судьбам солдат делает «Братьев по оружию» недосягаемым даже для таких признанных хитов, как «Чернобыль».

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