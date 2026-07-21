Не только «Невский-8»: 3 крутых новых сериала с Антоном Васильевым — есть даже детектив

Добавила их в список обязательных к просмотру.

Антон Васильев давно доказал, что способен играть не только харизматичных оперативников. В ближайшие два года зрителей ждут сразу несколько громких премьер с его участием, и некоторые из них уже называют одними из самых ожидаемых российских сериалов.

Среди будущих новинок особенно выделяются три проекта, в которых актеру вновь достались совершенно разные роли.

«Нефть» — неожиданная криминальная история

Одной из самых интригующих премьер станет сериал «Нефть». Здесь Антон Васильев играет обычного водопроводчика, который неожиданно оказывается втянут в нелегальный нефтяной бизнес.

Герою предстоит пройти путь от простого человека до участника опасной игры, где на кону стоят большие деньги и собственная жизнь. Проект обещает объединить криминальную драму, комедию и авантюрную историю, а для самого Васильева это возможность показать себя в непривычном образе.

«Джайв» — впервые в роли легендарного тренера

Не менее интересным выглядит сериал «Джайв». На этот раз актер перевоплотится в знаменитого тренера по спортивным бальным танцам Дмитрия Смирнова.

Его герой решает рискнуть репутацией и сделать ставку на талантливого новичка, разрушив привычный порядок в мире профессионального спорта. Помимо соревнований, зрителей ждут закулисные интриги, борьба амбиций и личные драмы.

«Грабитель» — детектив с неожиданным поворотом

Еще одна громкая премьера — иронический детектив «Грабитель». По сюжету герой Васильева приезжает в родной город, но практически сразу становится главным подозреваемым после дерзкого ограбления банка.

Чтобы доказать свою невиновность, ему приходится скрываться, выдавать себя за финансового инспектора и самостоятельно искать настоящих преступников. Судя по описанию, сериал обещает сочетание напряженного расследования, юмора и неожиданных сюжетных поворотов.

Васильев продолжает удивлять

Все три проекта показывают, насколько разнообразными стали роли Антона Васильева. Если раньше многие воспринимали его исключительно как звезду «Невского», то теперь актер все чаще выбирает совершенно разных героев — от авантюристов и тренеров до людей, оказавшихся в центре опасных криминальных историй. Именно поэтому новые сериалы с его участием уже сейчас входят в число самых ожидаемых российских премьер 2026–2027 годов.

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