Сериал «Жуки» задали тренд на проекты о деревенской жизни. До них село на экране чаще выглядело либо комично, либо безнадёжно.

После «Жуков» появилось заметно больше сериалов, где действие перенесено в провинцию или глубинку. Герои там не просто выживают, а строят планы, конфликтуют и меняются. И новый проект от ТНТ тоже посвящен такому селу.

Сюжет «Села Степанчиково»

Успешный предприниматель Борис теряет бизнес и решает переехать с семьёй за границу. Планы рушатся после встречи с двоюродным братом Федей — человеком, который постоянно придумывает что-то грандиозное и редко доводит до конца.

После шумных проводов Борис просыпается в деревне Степанчиково и выясняет, что деньги на переезд уже потрачены. Федя вложил их в новый проект — экодеревню, которая должна возродить село. Теперь братьям нужно не только завершить бесконечную стройку, но и заново наладить отношения.

Детали «Села Степанчиково»

Съемки 16-серийной комедии, которую покажут на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Кинопоиск, уже стартовали. Название отсылает к повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Но сам сериал — это отдельная современная история. В центре — новые персонажи и актуальные для сегодняшнего дня семейные конфликты.

Главные роли достались давним друзьям Максиму Лагашкину и Александру Робаку. Кстати, именно с «Жуками», еще одним проектом Лагашкина, тут же сравнили грядущую новинку.

«Кажется, сериалы про жизнь в деревне давно стали трендом для наших телеканалов. Задали этот тренд, конечно, "Жуки", а после них вышло еще множество проектов о непростом деревенском быте. Впрочем, думаю, некоторая вторичность не помешает "Селу Степанчиково" стать большим хитом. С таким-то актерским составом...», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Дата премьеры пока не сообщается.