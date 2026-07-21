Этот российский сериал 2026 года надо посмотреть всем фанатам Кинга: сюжет кое-что напоминает, не так ли?

Такое ощущение, что смотришь экранизацию одной из книг писателя.

В начале этого года на экраны вышел фантастический проект «Резервация». Антиутопия о закрытом городе и его жителях, попавших под действие аномалии, тут же вызвала сравнение с уже известным сюжетом. Примерно в таких же условиях оказались персонажи романа «Под куполом» Стивена Кинга и последовавшей после публикации книги экранизации.

Но, как оказалось, создатели отечественной картины таким аналогиям не рады.

Сюжет сериала «Резервация»

Бывший следователь Сергей Назаров выходит из тюрьмы по УДО и возвращается в родной город, где живут его экс-жена Тина и дочь Маша. Несколько лет назад там возникла аномалия неизвестного происхождения: попасть внутрь можно, а выбраться живым — нет.

Чтобы спасти своих близких, оказавшихся в этой зоне, Назаров соглашается помочь мэру — найти его дочь Лизу, которая пропала.

Сюжет сериала «Под куполом»

Лента посвящена жителям небольшого городка в штате Мэн. Неожиданно они оказываются отрезанными от внешнего мира — над городом появляется прозрачный барьер в форме купола.

Изоляция вызывает панику. Порядок рушится, начинаются столкновения и мародёрство.

Ветеран войны Дейл Барбара собирает группу, которая пытается разрушить барьер. Им противостоит местный политик, который любой ценой хочет сохранить власть. А его сын, в свою очередь, скрывает тайну, напрямую связанную с происходящим.

О сходстве сериалов

Зона, из которой нельзя выбраться, герой с непростым прошлым и грязные игры политиков — сюжеты кажутся очень похожими. Справедливости ради надо отметить, что «Резервация» снята все же не по Кингу, а по роману «Принцип четности» Станислава Гимадеева. Но определенные источники вдохновения явно проступают.

Тем не менее, авторы отечественного проекта отрицают любые намеки на сходство.

«Роман "Под куполом" я не читал, сериал видел частично, поэтому подробно сравнивать не могу и не хочу притягивать выводы. Мне кажется, сходство только в исходной ситуации. Дальше у нас совсем другой фокус и своя история», — заявил в беседе с НСН режиссер проекта Алексей Андрианов.

Такого же мнения придерживается и креативный продюсер картины Никита Герфанов.

«Если говорить про детальное сравнение с историей Стивена Кинга, то аналогию, мне кажется, можно провести только с самим аномальным полем, окутавшим городок. Во всем остальном эти истории про разное», — подчеркнул он.

Впрочем, оба проекта не произвели фурора. Зарубежный «Под куполом» имеет рейтинг 6,9. «Резервация» — чуть ниже, 6,6.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что даже Стивен Кинг признал, что один фильм был лучше его книги.