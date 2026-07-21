Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Этот российский сериал 2026 года надо посмотреть всем фанатам Кинга: сюжет кое-что напоминает, не так ли?

Этот российский сериал 2026 года надо посмотреть всем фанатам Кинга: сюжет кое-что напоминает, не так ли?

21 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Резервация»

Такое ощущение, что смотришь экранизацию одной из книг писателя. 

В начале этого года на экраны вышел фантастический проект «Резервация». Антиутопия о закрытом городе и его жителях, попавших под действие аномалии, тут же вызвала сравнение с уже известным сюжетом. Примерно в таких же условиях оказались персонажи романа «Под куполом» Стивена Кинга и последовавшей после публикации книги экранизации.

Но, как оказалось, создатели отечественной картины таким аналогиям не рады.

Сюжет сериала «Резервация»

Бывший следователь Сергей Назаров выходит из тюрьмы по УДО и возвращается в родной город, где живут его экс-жена Тина и дочь Маша. Несколько лет назад там возникла аномалия неизвестного происхождения: попасть внутрь можно, а выбраться живым — нет.

Чтобы спасти своих близких, оказавшихся в этой зоне, Назаров соглашается помочь мэру — найти его дочь Лизу, которая пропала.

Сюжет сериала «Под куполом»

Лента посвящена жителям небольшого городка в штате Мэн. Неожиданно они оказываются отрезанными от внешнего мира — над городом появляется прозрачный барьер в форме купола.

Изоляция вызывает панику. Порядок рушится, начинаются столкновения и мародёрство.

Ветеран войны Дейл Барбара собирает группу, которая пытается разрушить барьер. Им противостоит местный политик, который любой ценой хочет сохранить власть. А его сын, в свою очередь, скрывает тайну, напрямую связанную с происходящим.

Кадр из сериала «Под куполом»

О сходстве сериалов

Зона, из которой нельзя выбраться, герой с непростым прошлым и грязные игры политиков — сюжеты кажутся очень похожими. Справедливости ради надо отметить, что «Резервация» снята все же не по Кингу, а по роману «Принцип четности» Станислава Гимадеева. Но определенные источники вдохновения явно проступают.

Тем не менее, авторы отечественного проекта отрицают любые намеки на сходство.

«Роман "Под куполом" я не читал, сериал видел частично, поэтому подробно сравнивать не могу и не хочу притягивать выводы. Мне кажется, сходство только в исходной ситуации. Дальше у нас совсем другой фокус и своя история», — заявил в беседе с НСН режиссер проекта Алексей Андрианов.

Такого же мнения придерживается и креативный продюсер картины Никита Герфанов.

«Если говорить про детальное сравнение с историей Стивена Кинга, то аналогию, мне кажется, можно провести только с самим аномальным полем, окутавшим городок. Во всем остальном эти истории про разное», — подчеркнул он.

Впрочем, оба проекта не произвели фурора. Зарубежный «Под куполом» имеет рейтинг 6,9. «Резервация» — чуть ниже, 6,6.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что даже Стивен Кинг признал, что один фильм был лучше его книги.

Фото: Кадры из сериалов «Под куполом», «Резервация»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Всегда сыплю соль вдоль порога — особенно летом: совет дала горничная, которую я теперь вспоминаю добрым словом Всегда сыплю соль вдоль порога — особенно летом: совет дала горничная, которую я теперь вспоминаю добрым словом Читать дальше 22 июля 2026
Спросила у ИИ, какая экранизация «Шерлока» лучшая: выбор был между хитом BBC и сериалом СССР Спросила у ИИ, какая экранизация «Шерлока» лучшая: выбор был между хитом BBC и сериалом СССР Читать дальше 22 июля 2026
Кинг одобрил эту экранизацию своего романа, что бывает редко: всего 160 минут — и финал вас 100% потрясет  Кинг одобрил эту экранизацию своего романа, что бывает редко: всего 160 минут — и финал вас 100% потрясет Читать дальше 22 июля 2026
ТНТ готовит подарок для поклонников «Жуков» — и нет, это не новый сезон, а еще один сериал: в главных ролях Лагашкин и Робак ТНТ готовит подарок для поклонников «Жуков» — и нет, это не новый сезон, а еще один сериал: в главных ролях Лагашкин и Робак Читать дальше 21 июля 2026
7 сериалов давно заткнули за пояс «Санта-Барбару» по количеству серий: в том числе российский хит, где больше 3300 эпизодов 7 сериалов давно заткнули за пояс «Санта-Барбару» по количеству серий: в том числе российский хит, где больше 3300 эпизодов Читать дальше 20 июля 2026
Okko только выпустил главный хит лета, а звезда «Фейка» уже «слила» спойлер: теперь очевидно, где искать сталкера Okko только выпустил главный хит лета, а звезда «Фейка» уже «слила» спойлер: теперь очевидно, где искать сталкера Читать дальше 20 июля 2026
8,1 и идеальный финал: этот фэнтези-сериал показал историю круче «Игры престолов» задолго до ее выхода 8,1 и идеальный финал: этот фэнтези-сериал показал историю круче «Игры престолов» задолго до ее выхода Читать дальше 20 июля 2026
Спросили у ИИ, что круче – «Дом дракона» или «Кольца власти»: вы удивитесь, каков вердикт нейросети Спросили у ИИ, что круче – «Дом дракона» или «Кольца власти»: вы удивитесь, каков вердикт нейросети Читать дальше 19 июля 2026
Забудете про «Дом дракона»: посмотрите лучше это историческое фэнтези со звездой «Укрытия» — «Золотой глобус» дали неспроста Забудете про «Дом дракона»: посмотрите лучше это историческое фэнтези со звездой «Укрытия» — «Золотой глобус» дали неспроста Читать дальше 19 июля 2026
Топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko: в лидерах — главный подарок лета 2026 года для любителей тру-крайма Топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko: в лидерах — главный подарок лета 2026 года для любителей тру-крайма Читать дальше 19 июля 2026
Главный конкурент «Мосгаза»: НТВ снимает новый ретро-детектив — 1977 год, Ленинград, за дело берется следователь по особо важным Главный конкурент «Мосгаза»: НТВ снимает новый ретро-детектив — 1977 год, Ленинград, за дело берется следователь по особо важным Читать дальше 18 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше