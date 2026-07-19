Не «Сияние» и не «Оно»: Стивен Кинг признал, что этот фильм лучше его книги — и с ним трудно спорить

Стивен Кинг редко признаёт, что кто-то смог обойти его в рассказе собственных историй. Но недавно он сам назвал экранизацию, которая, по его мнению, оказалась лучше оригинального романа. И это — не новый блокбастер и не сериал от Netflix, а фильм, снятый почти 50 лет назад. Удивлены?

Речь о классической ленте «Кэрри» режиссёра Брайана Де Пальмы, которая вышла в 1976 году. Фильм снят по дебютному роману Кинга — истории о застенчивой школьнице с телекинетическими способностями, которую довели до точки невозврата.

Он подчеркнул, что кино получилось «проворнее», чем текст — динамичнее, сжато и предельно точно в том, где книга ещё колебалась. И действительно: всего за полтора часа экранного времени режиссёр сумел выстроить эмоциональное напряжение так, что кульминация до сих пор вызывает мурашки. Сцена на выпускном — одна из самых узнаваемых в истории хоррора.

Главную роль исполнила юная Сисси Спейсек. Её хрупкая, будто выцветшая героиня с глазами полными боли и недоверия стала символом молчаливой мести — медленной, но неотвратимой. А Пайпер Лори в роли её матери добавила фильму религиозного фанатизма и жуткой одержимости, доведённой до гротеска.

Кинг честно признал: в «Кэрри» Де Пальма сумел рассказать ту же историю, но по-настоящему страшно. Не через слова, а через образы, монтаж, музыку и актерскую игру. Так, как иногда может только кино. Редкий случай, когда автор говорит: экран лучше страницы. Но, возможно, именно поэтому «Кэрри» до сих пор остаётся одной из лучших экранизаций Кинга — и одной из немногих, которые он сам готов пересматривать.

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