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Из-за финала все забыли, что эта серия «Игры престолов» — лучшая в истории телевидения: снята на высшем уровне

21 июля 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Она просто перевернула расстановку сил в сериале.

Финал «Игры престолов» до сих пор вызывает споры, но есть серия, с величием которой согласны даже самые строгие критики. Спустя годы именно ее называют не только вершиной самого сериала, но и одним из лучших эпизодов за всю историю телевидения.

Речь идет о девятой серии третьего сезона — «Рейны из Кастамере», подарившей зрителям знаменитую Красную свадьбу.

Серия, которую невозможно забыть

До выхода этого эпизода «Игра престолов» уже считалась одним из главных сериалов своего времени. Но именно Красная свадьба превратила ее в настоящий культурный феномен.

События разворачиваются во время свадьбы в замке Уолдера Фрея. Зрители вместе со Старками постепенно начинают понимать, что происходит что-то неладное. Напряжение растет буквально с каждой минутой, а затем происходит сцена, которая навсегда изменила отношение публики к сериалу.

Именно после этого эпизода стало ясно: в мире «Игры престолов» никто не находится в безопасности.

Почему этот эпизод считают лучшим

Секрет «Рейнов из Кастамере» заключается не только в неожиданности событий. При повторном просмотре становится заметно, насколько тщательно сценаристы заранее готовили зрителей к трагедии. Почти каждая реплика, взгляд или музыкальная деталь оказывается частью общей картины.

Особую роль играет знаменитая композиция The Rains of Castamere. Ее появление во время свадебного пира становится тревожным сигналом для тех, кто знает историю Вестероса, а затем превращается в одну из самых узнаваемых музыкальных сцен современного телевидения.

Даже финал не смог превзойти эту серию

Именно после Красной свадьбы миллионы зрителей по всему миру начали обсуждать сериал так, как не обсуждали ни один другой телевизионный проект. Этот эпизод стал настоящим символом «Игры престолов» и до сих пор остается эталоном того, как создавать напряжение, удивлять публику и одновременно сохранять полную логику происходящего.

Неудивительно, что многие поклонники считают: каким бы спорным ни оказался финал, именно «Рейны из Кастамере» стали моментом, когда «Игра престолов» достигла своего абсолютного пика. А Collider и вовсе называет эту серию лучшим телевизионным эпизодом всех времен.

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Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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