17 400 000 зрителей не могли ошибаться: «Месяц май» — одна из самых теплых советских комедий, а вы ее смотрели?

Иногда кажется, что в золотом фонде советского кино уже всё просмотрено и пересмотрено. Но вдруг — как свежий ветерок — находится простая, добрая, по-хорошему наивная картина, которую почему-то обошли вниманием.

Один из таких фильмов — «Месяц май» 1965 года. Его нечасто показывают по телевизору, он редко попадает в топы, но в год выхода в кинотеатры на него сходили 17,4 миллиона человек. И они точно знали, зачем приходят.

Эта картина — не про подвиги, не про революции, не про глобальные идеи. Она про чувства. Про те, что случаются на пороге взрослой жизни и всегда кажутся главными. Два студента — Галя и Сергей — в начале фильма подают заявление в ЗАГС. И получают месяц на размышления. Май. Время надежд, сомнений, цветущей сирени и необъяснимых ссор. За этот месяц они пройдут через весь спектр эмоций: от восторженной влюбленности до желания всё отменить. А в финале окажутся у тех же дверей ЗАГСа — уже с другим пониманием и себя, и друг друга.

Режиссёр Григорий Липшиц снял не просто молодежную комедию. Он выстроил тонкую лирическую историю с характером эпохи. Здесь нет громких конфликтов, но есть тёплая человечность, уютный быт шестидесятых, живой юмор и ощущение настоящего весеннего обновления. Актёры — совсем юные Алла Чернова и Валерий Бабятинский — играют свежо, искренне, без фальши. В этом фильме вообще всё «без фальши» — от диалогов до взгляда через камеру.

Среди зрительских отзывов много восторженных слов: «легкий и искренний», «небанальный», «напоминает первую любовь». И правда, «Месяц май» похож на воспоминание о чем-то очень личном, что случалось когда-то в молодости — и осталось навсегда. Он как старый снимок, на котором все еще улыбаются.

Если вам хочется чего-то светлого и камерного — как глоток весеннего воздуха, как прогулка по бульвару под лёгкий ветер — «Месяц май» стоит найти и посмотреть. Потому что есть фильмы, которые не удивляют, но остаются с тобой.