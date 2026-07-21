Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Этот триллер Netflix всего за 2 дня возглавил топ в 67 странах мира: идет всего 97 минут, но не будет отпускать неделями

Этот триллер Netflix всего за 2 дня возглавил топ в 67 странах мира: идет всего 97 минут, но не будет отпускать неделями

21 июля 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Желание»

Зрители в восторге от новинки. 

Netflix снова доказал, что международные проекты способны стать мировыми хитами. Всего за два дня после выхода мексиканский триллер «Желание» возглавил рейтинг платформы сразу в 67 странах, включая США, и стал самым просматриваемым фильмом сервиса.

Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, зрители сделали свой выбор. Сейчас именно «Желание» остается одним из самых обсуждаемых фильмов Netflix.

Всего два дня — и мировой успех

Премьера фильма на Netflix состоялась 17 июля. Уже в первый день «Желание» заняло первое место в 27 странах, а спустя сутки количество лидирующих рынков выросло до 67.

Фильму удалось обойти сразу несколько громких новинок платформы и стать самым популярным фильмом Netflix в мире. Такой старт показывает, что интерес к напряженным психологическим триллерам с элементами мелодрамы по-прежнему остается очень высоким.

О чем фильм

Кадр из фильма «Желание»

Главная героиня Лусеро кажется человеком, у которого есть все: успешная карьера, любящий муж, дети и роскошная жизнь. Но за внешним благополучием скрывается чувство неудовлетворенности.

Все меняется после появления молодого тренера по плаванию Матиаса. Между ним и Лусеро вспыхивает страстный роман, который постепенно перерастает в опасную игру, где ревность, семейные тайны и желание сохранить привычную жизнь приводят к непредсказуемым последствиям.

При этом создатели делают ставку не только на романтическую линию. История постепенно превращается в напряженный триллер с криминальными событиями и неожиданными поворотами.

Зрителям понравился, а критиков не впечатлил

Любопытно, что огромная популярность фильма совсем не совпала с мнением критиков. Первые профессиональные рецензии оказались отрицательными: обозреватели отмечают, что криминальная интрига работает лучше любовной линии, но персонажи не вызывают сочувствия.

Однако зрителей это, похоже, не смутило. «Желание» уже стало мировым лидером Netflix и продолжает удерживать высокие позиции в рейтингах платформы. Если вы любите короткие фильмы с напряженной атмосферой, семейными тайнами и неожиданными сюжетными поворотами, эта 97-минутная новинка вполне может стать удачным выбором на вечер.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из фильма «Желание»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Всегда сыплю соль вдоль порога — особенно летом: совет дала горничная, которую я теперь вспоминаю добрым словом Всегда сыплю соль вдоль порога — особенно летом: совет дала горничная, которую я теперь вспоминаю добрым словом Читать дальше 22 июля 2026
Спросила у ИИ, какая экранизация «Шерлока» лучшая: выбор был между хитом BBC и сериалом СССР Спросила у ИИ, какая экранизация «Шерлока» лучшая: выбор был между хитом BBC и сериалом СССР Читать дальше 22 июля 2026
«Ты не пройдешь» — не просто бравада Гэндальфа: объясняем, что он сказал Балрогу в «Братстве кольца» «Ты не пройдешь» — не просто бравада Гэндальфа: объясняем, что он сказал Балрогу в «Братстве кольца» Читать дальше 22 июля 2026
Эта мрачная теория про Фродо переворачивает все представление о Гэндальфе: хоббитов не зря было четверо Эта мрачная теория про Фродо переворачивает все представление о Гэндальфе: хоббитов не зря было четверо Читать дальше 21 июля 2026
В России очень холодно приняли «Одиссею» Нолана: у новинки рейтинг ниже 7, хотя за границей 97% зрителей в восторге В России очень холодно приняли «Одиссею» Нолана: у новинки рейтинг ниже 7, хотя за границей 97% зрителей в восторге Читать дальше 21 июля 2026
Как связаны Шрек и Геральт из «Ведьмака»? Это не просто совпадения — новая фанатская теория звучит слишком убедительно Как связаны Шрек и Геральт из «Ведьмака»? Это не просто совпадения — новая фанатская теория звучит слишком убедительно Читать дальше 20 июля 2026
Letterboxd выбрал 3 лучших научно-фантастических фильма в истории: удивительно, но в списке есть шедевр Тарковского Letterboxd выбрал 3 лучших научно-фантастических фильма в истории: удивительно, но в списке есть шедевр Тарковского Читать дальше 20 июля 2026
В «Охоте на Голлума» даже не придется ничего придумывать: вот 3 истории, которые точно могут показать в фильме В «Охоте на Голлума» даже не придется ничего придумывать: вот 3 истории, которые точно могут показать в фильме Читать дальше 20 июля 2026
Зрители выбрали худший фильм франшизы «Гарри Поттер»: рейтинг на IMDb чуть больше 7 Зрители выбрали худший фильм франшизы «Гарри Поттер»: рейтинг на IMDb чуть больше 7 Читать дальше 19 июля 2026
Не только хит с Камбербэтчем и советская классика с Ливановым: 7 незаслуженно упущенных проектов о Холмсе и Ватсоне Не только хит с Камбербэтчем и советская классика с Ливановым: 7 незаслуженно упущенных проектов о Холмсе и Ватсоне Читать дальше 19 июля 2026
«The Last of Us» и «Аркейн» не единственные: 6 шикарных проектов в жанре антиутопии, где мир сходит с ума в каждом кадре «The Last of Us» и «Аркейн» не единственные: 6 шикарных проектов в жанре антиутопии, где мир сходит с ума в каждом кадре Читать дальше 19 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше