Этот триллер Netflix всего за 2 дня возглавил топ в 67 странах мира: идет всего 97 минут, но не будет отпускать неделями

Netflix снова доказал, что международные проекты способны стать мировыми хитами. Всего за два дня после выхода мексиканский триллер «Желание» возглавил рейтинг платформы сразу в 67 странах, включая США, и стал самым просматриваемым фильмом сервиса.

Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, зрители сделали свой выбор. Сейчас именно «Желание» остается одним из самых обсуждаемых фильмов Netflix.

Всего два дня — и мировой успех

Премьера фильма на Netflix состоялась 17 июля. Уже в первый день «Желание» заняло первое место в 27 странах, а спустя сутки количество лидирующих рынков выросло до 67.

Фильму удалось обойти сразу несколько громких новинок платформы и стать самым популярным фильмом Netflix в мире. Такой старт показывает, что интерес к напряженным психологическим триллерам с элементами мелодрамы по-прежнему остается очень высоким.

О чем фильм

Главная героиня Лусеро кажется человеком, у которого есть все: успешная карьера, любящий муж, дети и роскошная жизнь. Но за внешним благополучием скрывается чувство неудовлетворенности.

Все меняется после появления молодого тренера по плаванию Матиаса. Между ним и Лусеро вспыхивает страстный роман, который постепенно перерастает в опасную игру, где ревность, семейные тайны и желание сохранить привычную жизнь приводят к непредсказуемым последствиям.

При этом создатели делают ставку не только на романтическую линию. История постепенно превращается в напряженный триллер с криминальными событиями и неожиданными поворотами.

Зрителям понравился, а критиков не впечатлил

Любопытно, что огромная популярность фильма совсем не совпала с мнением критиков. Первые профессиональные рецензии оказались отрицательными: обозреватели отмечают, что криминальная интрига работает лучше любовной линии, но персонажи не вызывают сочувствия.

Однако зрителей это, похоже, не смутило. «Желание» уже стало мировым лидером Netflix и продолжает удерживать высокие позиции в рейтингах платформы. Если вы любите короткие фильмы с напряженной атмосферой, семейными тайнами и неожиданными сюжетными поворотами, эта 97-минутная новинка вполне может стать удачным выбором на вечер.

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