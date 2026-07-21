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Киноафиша Статьи В переревах между «Первым отделом» и «Невским» я буду смотреть эту новинку от НТВ: жду не дождусь сериал про Ленинград времен НЭПа

В переревах между «Первым отделом» и «Невским» я буду смотреть эту новинку от НТВ: жду не дождусь сериал про Ленинград времен НЭПа

21 июля 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «ГОП»

Телеканал решил поэкспериментировать, и не зря.

НТВ редко отходит от проверенной формулы криминальных сериалов, но с «ГОПом» канал решил поэкспериментировать. Вместо современных оперативников, смартфонов и погонь зрителей ждет Ленинград времен НЭПа, где бывшему преступнику предстоит стать сотрудником милиции. И уже только из-за этой идеи сериал хочется добавить в список ожидания.

Премьера пока не объявлена, съемки только начались, но у проекта уже есть несколько причин, которые делают его одной из самых любопытных российских новинок.

Необычная история героя

Главный герой Леха приезжает в Ленинград в поисках честной работы, но судьба приводит его в Городское общежитие пролетариата — то самое ГОП. Здесь он оказывается втянут в преступный мир, а затем неожиданно меняет сторону и начинает служить в милиции.

Самое интересное в этой истории — внутренний конфликт героя. Для бывших сообщников он становится предателем, а новые коллеги не спешат доверять человеку с криминальным прошлым. Именно такая двойная жизнь обещает сделать сюжет гораздо интереснее обычного детектива.

Ленинград времен НЭПа выглядит отличным местом для детектива

Одним из главных достоинств будущего сериала может стать сама эпоха. Ленинград 1920-х — это время, когда старый мир уже исчез, а новый только начинает складываться.

На улицах соседствуют рабочие, беспризорники, бывшие дворяне, торговцы, мошенники и бандиты. Такая атмосфера идеально подходит для запутанных расследований, интриг и неожиданных сюжетных поворотов. Если авторы смогут передать дух времени не только через костюмы и декорации, но и через характеры героев, «ГОП» заметно выделится среди других проектов НТВ.

Есть шанс увидеть совсем другой сериал

Главную роль исполнил Григорий Некрасов, а вместе с ним в проекте снимаются Антон Багров, Максим Андрушкив, Мэгги Вереск и другие актеры.

Конечно, пока сложно говорить о результате — сериал находится на раннем этапе производства. Но уже сейчас видно, что авторы выбрали необычную основу для истории. Вместо очередного современного полицейского боевика зрителям предлагают исторический детектив с героем, который знает преступный мир изнутри.

Если создателям удастся сохранить атмосферу Ленинграда эпохи НЭПа, показать непростой путь главного героя и избежать привычных жанровых клише, «ГОП» вполне может стать одной из самых интересных премьер НТВ последних лет.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «ГОП»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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