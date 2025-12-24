Меню
Qazaq Alemi 2
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Алматы
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
24
Завтра
25
пт
26
ср
31
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Qazaq Alemi 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
01:10
от
2D, KZ
00:10
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KK
01:00
от
2D, KZ
00:00
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
01:40
от
2D, KZ
00:40
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Анаконда
Отзывы
2025, США, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
