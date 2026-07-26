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Вместо «Первого отдела» зрители НТВ ждут другой сериал: мощный детектив про спецотдел СК

26 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел», «Летучий отряд»

В главной роли женщина!

Поклонникам российских детективов стоит взять новинку на заметку. НТВ приступил к съемкам сериала «Летучий отряд», в котором расследованием самых громких преступлений займется специальная мобильная группа Следственного комитета. Главную роль в проекте исполняет Ксения Лукьянчикова.

О чем расскажет новый сериал

В центре сюжета — следователь Екатерина Озерова. После трагедии, которая едва не стоила ей жизни, она покидает службу. Однако вскоре обстоятельства заставляют героиню вернуться в профессию и возглавить одну из так называемых «летучих групп».

Это специальные подразделения, в которые входят лучшие следователи и криминалисты. Их отправляют в разные регионы страны, когда требуется как можно быстрее раскрыть особенно сложные и резонансные преступления.

Каждая командировка становится для команды новым испытанием, где права на ошибку практически нет.

Ксения Лукьянчикова сыграет непростую героиню

По словам актрисы, роль оказалась одной из самых сложных в ее карьере. Екатерина пережила тяжелую психологическую травму, но не потеряла преданности своему делу.

Лукьянчикова призналась, что давно мечтала сыграть такого персонажа. В сериале ее героине предстоит не только расследовать преступления, но и справляться с внутренними переживаниями, участвовать в погонях и сценах с оружием.

Ставка не только на расследования

Режиссер Анастасия Чашина рассказала, что «Летучий отряд» будет сочетать напряженный детектив с историей о людях, которые каждый день рискуют собой ради раскрытия преступлений.

Авторы обещают уделить внимание не только поиску преступников, но и командной работе, доверию между коллегами и тому, с какими трудностями сталкиваются следователи в своей профессии.

Съемки сериала уже проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Дата премьеры пока не объявлена, но проект уже выглядит любопытной новинкой для поклонников «Первого отдела», «Невского» и других современных российских детективов.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел», «Летучий отряд»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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