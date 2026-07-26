Не только «Битва бастардов»: 3 грандиозных сражения из «Игры престолов» и «Дома дракона», которые нельзя пропустить

Когда речь заходит о лучших битвах во вселенной Джорджа Р. Р. Мартина, большинство сразу вспоминает легендарную «Битву бастардов». И она действительно заслуживает всех похвал. Но франшиза подарила зрителям еще немало потрясающих сражений, которые ничуть не уступают ей по масштабу, драме и зрелищности. Если вы давно не пересматривали эти серии, самое время это исправить.

Битва за Чёрный замок — одна из самых трагичных в истории сериала

В четвертом сезоне «Игры престолов» Джону Сноу приходится сражаться против одичалых, среди которых еще недавно были его друзья. Именно поэтому битва за Чёрный замок цепляет не только масштабом, но и эмоциями.

Кульминацией становится гибель Игритт — один из самых душераздирающих моментов сериала. После этих событий Джон окончательно понимает, что по обе стороны Стены находятся не враги, а люди, которые просто пытаются выжить. Именно эта серия во многом сформировала героя, которого зрители увидели в последующих сезонах.

Битва при Глотке — грандиозное морское сражение «Дома дракона»

Третий сезон «Дома дракона» не стал долго раскачиваться и уже в первой серии показал одно из самых масштабных сражений за всю историю франшизы. Битва при Глотке объединила морское противостояние, драконов и сразу несколько ключевых персонажей, от решений которых зависит будущее войны.

Особенно сильное впечатление производит трагический финал. Гибель Джейкериса становится одним из самых болезненных моментов сезона, а сама битва доказывает, что создатели учли ошибки прошлых лет. Зрелищная постановка, напряжение до последних минут и невероятные воздушные сцены делают этот эпизод обязательным к просмотру для всех поклонников Вестероса.

Суровый Дом — серия, после которой Белые ходоки стали по-настоящему страшными

До событий в Суровом Доме Белые ходоки воспринимались скорее как далекая угроза. Но именно этот эпизод заставил зрителей осознать, насколько безнадежной может оказаться война с армией мертвых.

Авторы превратили масштабную битву в настоящий хоррор. Одичалые гибнут один за другим, Джон Сноу впервые понимает, что валирийская сталь способна убивать Белых ходоков, а финальная сцена с Королем Ночи, который одним жестом поднимает павших воинов, до сих пор считается одной из самых жутких во всей франшизе. Именно после этой серии становится ясно: настоящая битва за Вестерос еще впереди.

Конечно, «Битва бастардов» по-прежнему остается визитной карточкой «Игры престолов». Но именно такие эпизоды, как битва за Чёрный замок, битва при Глотке и Суровый Дом, лучше всего показывают, за что миллионы зрителей полюбили эту вселенную. Здесь масштабные сражения всегда работают не только как эффектное зрелище, но и как важнейшие поворотные моменты в судьбах героев.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.