ТНТ готовит сразу 3 громкие премьеры: №1 уже ждут все поклонники «Сватов» и «Ворониных»

ТНТ продолжает расширять линейку собственных сериалов. В работе сейчас находятся сразу несколько интересных проектов — от семейных комедий до продолжений любимых историй. Среди них есть как совершенно новые сериалы, так и долгожданные новые сезоны, которых зрители ждали не один год. Рассказываю о трех премьерах, которые уже выглядят особенно многообещающе.

«Мы — Валенцовы» — семейная комедия с Харламовым и Федункив

Одной из самых ожидаемых новинок станет сериал «Мы — Валенцовы», главные роли в котором исполнили Гарик Харламов и Марина Федункив.

Актеры вновь сыграют супругов, которых зрители уже давно привыкли видеть вместе в различных проектах. Однако теперь их отношения станут основой целого сериала. Авторы обещают показать обычную семейную жизнь без идеализации — с бытовыми ссорами, смешными ситуациями, взаимными подколами и теплыми моментами, которые знакомы практически каждой семье.

«Все, что было в горах» — отпуск, который пошел совсем не по плану

Если хочется легкой комедии, стоит обратить внимание на сериал «Все, что было в горах».

По сюжету четверо друзей отправляются в горный лагерь, где когда-то началась их дружба. Мужчины мечтают ненадолго забыть о работе и семейных заботах, но их планы рушатся, когда вслед за ними приезжают жены и дети.

Вместо спокойного отдыха героев ждут постоянные курьезы, семейные конфликты, романтические моменты и множество забавных приключений на фоне живописных горных пейзажей.

«Универ. 17 лет спустя» — любимые герои возвращаются

Не останутся без продолжения и поклонники «Универа». Новый сериал покажет, как сложилась жизнь хорошо знакомых персонажей спустя много лет.

Однако авторы подготовили для героев далеко не только счастливые события. Майклу придется спасать жену, оказавшуюся под влиянием секты, Антон и Марина столкнутся с непростым путем к родительству, а Валя после трагического случая потеряет зрение и будет заново учиться жить в новых обстоятельствах.

Судя по первым подробностям, продолжение станет заметно взрослее оригинального сериала. В новых сериях будет меньше студенческих шуток и гораздо больше историй о семье, ответственности и непростых жизненных выборах.

Все три проекта пока находятся в производстве, но уже сейчас выглядят одними из самых интересных будущих премьер ТНТ. Если канал сохранит баланс между юмором, драмой и узнаваемыми героями, зрителей может ждать сразу несколько громких телевизионных хитов.

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