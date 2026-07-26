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Тарантино наотрез отказался смотреть «Дюну» Дени Вильнева: вот какой фильм советует посмотреть вместо новинки

26 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Дюна»

Такое мнение часто можно услышать в комментариях.

Пока миллионы зрителей восхищаются дилогией Дени Вильнева, Квентин Тарантино принципиально не собирается смотреть новую «Дюну». Более того, режиссер признался, что у него нет ни малейшего желания снова возвращаться к этой истории. Причина оказалась вовсе не в качестве фильма.

Тарантино уже видел эту историю

В подкасте The Bret Easton Ellis Podcast режиссер рассказал, что несколько раз смотрел «Дюну» Дэвида Линча, вышедшую в 1984 году. Именно поэтому новая экранизация романа Фрэнка Герберта его совершенно не заинтересовала.

По словам Тарантино, он просто не видит смысла снова знакомиться с тем же сюжетом.

«У меня нет необходимости еще раз смотреть эту историю. Нет необходимости снова видеть космических червей».

Режиссер добавил, что ему не хочется вновь погружаться в мир, где даже слово «специя» произносится с излишней драматичностью.

Его главная претензия — Голливуду не хватает новых идей

Тарантино считает, что современная киноиндустрия слишком часто обращается к уже известным произведениям вместо того, чтобы искать новые истории.

По этой же причине он отказался смотреть сериал «Сёгун» и новый проект о Томе Рипли. Режиссер объяснил свою позицию просто: если он уже видел экранизацию одного и того же романа, то повторный просмотр его не привлекает.

При этом он подчеркнул, что с интересом посмотрел бы фильм по другим книгам Патриции Хайсмит о Рипли — тем, которые еще ни разу не переносили на экран.

При этом многие с ним не согласны

Любопытно, что писатель Джордж Р. Р. Мартин оказался противоположного мнения. Несмотря на то что он тоже видел классический «Сёгун» 1980-х годов, новую экранизацию автор «Песни льда и пламени» посмотрел и остался в полном восторге.

История с «Дюной» еще раз показывает отношение Тарантино к современному Голливуду. Для него дело не в том, насколько хорошо снят фильм Дени Вильнева. Режиссер просто предпочитает тратить время на новые истории, а не на очередные версии уже знакомых сюжетов. Именно поэтому одна из самых успешных фантастических премьер последних лет так и осталась вне его списка обязательного просмотра.

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Фото: Кадр из фильма «Дюна»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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