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Киноафиша Статьи Пересмотрела «Машу и Медведя» 100 раз, но все равно не набрала 5/5: проверьте и вы себя в летнем тесте

Пересмотрела «Машу и Медведя» 100 раз, но все равно не набрала 5/5: проверьте и вы себя в летнем тесте

26 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Кажется, что серии знакомы, но вот название вспомнить сложно.

Кажется, что «Машу и Медведя» невозможно забыть. Особенно летние эпизоды, где есть пикники, рыбалка, походы, море и, конечно, бесконечные приключения неугомонной Маши. Но сможете ли вы узнать любимые серии всего по одному кадру?

Этот тест только на первый взгляд кажется простым. Мы собрали пять летних эпизодов, причем специально выбрали не самые очевидные моменты. Некоторые кадры сразу вызывают улыбку, а над другими придется хорошенько подумать.

Даже если кажется, что вы вместе с детьми пересмотрели мультсериал десятки раз, не спешите радоваться. Пара вопросов наверняка заставит засомневаться, ведь отличить похожие серии бывает гораздо сложнее, чем кажется.

Справитесь с этим испытанием без ошибок? Тогда попробуйте угадать все пять летних эпизодов и проверьте, насколько хорошо вы помните приключения Маши и Медведя.

Ранее мы писали: Кепка стала подсказкой: попробуйте угадать 5 фильмов СССР всего по одному кадру (тест).

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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