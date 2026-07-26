Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Многие зрители «России 1» не поняли, за что на «Иви» полюбили «Историю его служанки»: объясняю, в чем секрет сериала

Многие зрители «России 1» не поняли, за что на «Иви» полюбили «Историю его служанки»: объясняю, в чем секрет сериала

26 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «История его служанки»

Важен настрой, с которым вы смотрите серии.

После премьеры «Истории его служанки» на телеканале «Россия-1» сериал вызвал неожиданно жаркие споры. Одни зрители быстро влюбились в необычную мелодраму, а другие обрушились на создателей с критикой из-за исторических неточностей. Но проблема, кажется, вовсе не в самом сериале, а в ожиданиях аудитории.

Это не историческая драма

Главная ошибка многих зрителей — воспринимать «Историю его служанки» как попытку достоверно показать Россию XIX века.

На самом деле сериал изначально работает по другим правилам. Несмотря на исторические костюмы и антураж, герои разговаривают современным языком, ведут себя совсем не так, как реальные дворяне той эпохи, а сюжет сознательно играет с привычными штампами жанра.

Именно поэтому проект скорее напоминает «Бриджертонов», чем классические российские исторические сериалы вроде «Екатерины» или «Елизаветы». Это романтическая история в условной альтернативной реальности, а не экранизация учебника истории.

Из-за неверных ожиданий зрители увидели совсем другой сериал

Подписчики онлайн-кинотеатров, где проект вышел раньше, в большинстве своем приняли эту особенность спокойно. Они заранее знали, что их ждет необычная костюмированная мелодрама с элементами иронии.

А вот аудитория «России-1» ожидала увидеть традиционный исторический сериал. Поэтому вместо обсуждения сюжета, героев или актерской игры многие начали искать исторические ляпы: кому-то не понравилась современная речь персонажей, кто-то спорил о костюмах, а кто-то даже решил, что перед ним почти биографическая история о графе Шереметеве.

Стоит просто изменить взгляд на сериал

Кадр из сериала «История его служанки»

На мой взгляд, «История его служанки» становится гораздо интереснее, если перестать воспринимать ее как историческую драму.

Это легкая романтическая история с необычным взглядом на привычный жанр, которая сознательно не стремится к стопроцентной достоверности. И именно эта свобода позволяет авторам экспериментировать с персонажами, юмором и диалогами.

Неудивительно, что, несмотря на волну критики, сериал показывает хорошие рейтинги и привлекает к себе все больше внимания. Похоже, эксперимент с показом на «России-1» оказался удачным, а сам проект нашел свою аудиторию.

Тем, кто еще не начинал смотреть «Историю его служанки», я бы посоветовала лишь одно — не ждать очередной «Екатерины». Тогда шансов получить удовольствие от просмотра станет гораздо больше.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «История его служанки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хрустящие огурчики «по-фински» без стерилизации: все делаю в одной кастрюле, а банки храню прям в шкафу Хрустящие огурчики «по-фински» без стерилизации: все делаю в одной кастрюле, а банки храню прям в шкафу Читать дальше 27 июля 2026
3 самых жёстких сериала от Okko: рейтинг 18+ — держите детей подальше от экранов 3 самых жёстких сериала от Okko: рейтинг 18+ — держите детей подальше от экранов Читать дальше 26 июля 2026
«Историю его служанки» снимали с помощью ИИ, но даже Marvel так делает: кинокритик Голубчиков объяснил, в чем смысл «Историю его служанки» снимали с помощью ИИ, но даже Marvel так делает: кинокритик Голубчиков объяснил, в чем смысл Читать дальше 26 июля 2026
Вот кто на самом деле влюбил в себя реального графа Шереметева: в нашумевшей «Истории его служанки» такого не покажут Вот кто на самом деле влюбил в себя реального графа Шереметева: в нашумевшей «Истории его служанки» такого не покажут Читать дальше 25 июля 2026
Где и как снимали российский хит «История его служанки»: зрители и не отличат, где реальные декорации, а где виртуальные Где и как снимали российский хит «История его служанки»: зрители и не отличат, где реальные декорации, а где виртуальные Читать дальше 24 июля 2026
НТВ готовит мощную премьеру с Жарковым из «Первого отдела»: в августе будут смотреть все НТВ готовит мощную премьеру с Жарковым из «Первого отдела»: в августе будут смотреть все Читать дальше 27 июля 2026
Спросила у ИИ, что могут показать в 8 сезоне «Невского» — и некоторые версии звучат очень правдоподобно Спросила у ИИ, что могут показать в 8 сезоне «Невского» — и некоторые версии звучат очень правдоподобно Читать дальше 27 июля 2026
Спросила у ИИ, какая экранизация «Мастера и Маргариты» — лучшая: сериал Бортко или Локшина? Тут не все так однозначно Спросила у ИИ, какая экранизация «Мастера и Маргариты» — лучшая: сериал Бортко или Локшина? Тут не все так однозначно Читать дальше 26 июля 2026
Спустя 12 лет у «Тайного города» появится новая экранизация: Гуськов, Добронравов, Колокольников — это не все причины ждать фэнтези  Спустя 12 лет у «Тайного города» появится новая экранизация: Гуськов, Добронравов, Колокольников — это не все причины ждать фэнтези Читать дальше 26 июля 2026
ТНТ готовит сразу 3 громкие премьеры: №1 уже ждут все поклонники «Сватов» и «Ворониных» ТНТ готовит сразу 3 громкие премьеры: №1 уже ждут все поклонники «Сватов» и «Ворониных» Читать дальше 26 июля 2026
Вместо «Первого отдела» зрители НТВ ждут другой сериал: мощный детектив про спецотдел СК Вместо «Первого отдела» зрители НТВ ждут другой сериал: мощный детектив про спецотдел СК Читать дальше 26 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше