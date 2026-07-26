Многие зрители «России 1» не поняли, за что на «Иви» полюбили «Историю его служанки»: объясняю, в чем секрет сериала

После премьеры «Истории его служанки» на телеканале «Россия-1» сериал вызвал неожиданно жаркие споры. Одни зрители быстро влюбились в необычную мелодраму, а другие обрушились на создателей с критикой из-за исторических неточностей. Но проблема, кажется, вовсе не в самом сериале, а в ожиданиях аудитории.

Это не историческая драма

Главная ошибка многих зрителей — воспринимать «Историю его служанки» как попытку достоверно показать Россию XIX века.

На самом деле сериал изначально работает по другим правилам. Несмотря на исторические костюмы и антураж, герои разговаривают современным языком, ведут себя совсем не так, как реальные дворяне той эпохи, а сюжет сознательно играет с привычными штампами жанра.

Именно поэтому проект скорее напоминает «Бриджертонов», чем классические российские исторические сериалы вроде «Екатерины» или «Елизаветы». Это романтическая история в условной альтернативной реальности, а не экранизация учебника истории.

Из-за неверных ожиданий зрители увидели совсем другой сериал

Подписчики онлайн-кинотеатров, где проект вышел раньше, в большинстве своем приняли эту особенность спокойно. Они заранее знали, что их ждет необычная костюмированная мелодрама с элементами иронии.

А вот аудитория «России-1» ожидала увидеть традиционный исторический сериал. Поэтому вместо обсуждения сюжета, героев или актерской игры многие начали искать исторические ляпы: кому-то не понравилась современная речь персонажей, кто-то спорил о костюмах, а кто-то даже решил, что перед ним почти биографическая история о графе Шереметеве.

Стоит просто изменить взгляд на сериал

На мой взгляд, «История его служанки» становится гораздо интереснее, если перестать воспринимать ее как историческую драму.

Это легкая романтическая история с необычным взглядом на привычный жанр, которая сознательно не стремится к стопроцентной достоверности. И именно эта свобода позволяет авторам экспериментировать с персонажами, юмором и диалогами.

Неудивительно, что, несмотря на волну критики, сериал показывает хорошие рейтинги и привлекает к себе все больше внимания. Похоже, эксперимент с показом на «России-1» оказался удачным, а сам проект нашел свою аудиторию.

Тем, кто еще не начинал смотреть «Историю его служанки», я бы посоветовала лишь одно — не ждать очередной «Екатерины». Тогда шансов получить удовольствие от просмотра станет гораздо больше.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.