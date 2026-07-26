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Киноафиша Статьи Спустя 12 лет у «Тайного города» появится новая экранизация: Гуськов, Добронравов, Колокольников — это не все причины ждать фэнтези 

Спустя 12 лет у «Тайного города» появится новая экранизация: Гуськов, Добронравов, Колокольников — это не все причины ждать фэнтези 

26 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Тайный город»

Одна из самых интригующих премьер года.

Поклонники городского фэнтези наконец дождались первых кадров «Тайного города». ТНТ представил дебютный тизер масштабной экранизации знаменитого цикла Вадима Панова, а вместе с ним раскрыл подробности сюжета, актерский состав и сроки премьеры. Судя по всему, осенью зрителей ждет один из самых амбициозных российских сериалов года.

Москва окажется совсем не такой, какой мы ее знаем

В центре сюжета — обычный молодой человек Артём, который случайно становится свидетелем загадочного происшествия в центре столицы. Именно этот момент открывает ему существование Тайного города — скрытого мира, который веками живет рядом с людьми по собственным законам.

Параллельно расследованием странного инцидента занимается оперативная группа под руководством жесткого и принципиального подполковника Андрея Корнилова. Очень скоро становится ясно, что происходящее связано с древними силами, влияющими на судьбу всего скрытого мира.

Звездный актерский состав — одна из главных причин ждать премьеру

Создатели собрали действительно впечатляющую команду. Главные роли исполнили Олег Савостюк, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд и Андрей Мерзликин. Также в сериале появятся Диана Пожарская, Милош Бикович, Мария Андреева, Кирилл Кяро, Денис Шведов, Иван Добронравов, Иван Охлобыстин, Сергей Шакуров и многие другие.

Такой актерский состав уже сам по себе вызывает большой интерес к проекту, особенно учитывая популярность литературного первоисточника.

Премьера состоится уже этой осенью

«Тайный город» выйдет одновременно на «Кинопоиске» и ТНТ. За сценарий отвечали Александр Талал, Маруся Трубникова и Виктория Островская, а режиссерами стали Андрей Туманов и Николай Рыбников.

Пока создатели показали лишь короткий тизер, но уже сейчас видно, что проект делает ставку на масштаб, атмосферу и бережное отношение к миру, созданному Вадимом Пановым. Если сериалу удастся сохранить дух оригинальных книг, этой осенью российские зрители могут получить одну из самых заметных премьер сезона.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Тайный город»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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