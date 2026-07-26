Поклонники городского фэнтези наконец дождались первых кадров «Тайного города». ТНТ представил дебютный тизер масштабной экранизации знаменитого цикла Вадима Панова, а вместе с ним раскрыл подробности сюжета, актерский состав и сроки премьеры. Судя по всему, осенью зрителей ждет один из самых амбициозных российских сериалов года.

Москва окажется совсем не такой, какой мы ее знаем

В центре сюжета — обычный молодой человек Артём, который случайно становится свидетелем загадочного происшествия в центре столицы. Именно этот момент открывает ему существование Тайного города — скрытого мира, который веками живет рядом с людьми по собственным законам.

Параллельно расследованием странного инцидента занимается оперативная группа под руководством жесткого и принципиального подполковника Андрея Корнилова. Очень скоро становится ясно, что происходящее связано с древними силами, влияющими на судьбу всего скрытого мира.

Звездный актерский состав — одна из главных причин ждать премьеру

Создатели собрали действительно впечатляющую команду. Главные роли исполнили Олег Савостюк, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд и Андрей Мерзликин. Также в сериале появятся Диана Пожарская, Милош Бикович, Мария Андреева, Кирилл Кяро, Денис Шведов, Иван Добронравов, Иван Охлобыстин, Сергей Шакуров и многие другие.

Такой актерский состав уже сам по себе вызывает большой интерес к проекту, особенно учитывая популярность литературного первоисточника.

Премьера состоится уже этой осенью

«Тайный город» выйдет одновременно на «Кинопоиске» и ТНТ. За сценарий отвечали Александр Талал, Маруся Трубникова и Виктория Островская, а режиссерами стали Андрей Туманов и Николай Рыбников.

Пока создатели показали лишь короткий тизер, но уже сейчас видно, что проект делает ставку на масштаб, атмосферу и бережное отношение к миру, созданному Вадимом Пановым. Если сериалу удастся сохранить дух оригинальных книг, этой осенью российские зрители могут получить одну из самых заметных премьер сезона.

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