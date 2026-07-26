«Историю его служанки» снимали с помощью ИИ, но даже Marvel так делает: кинокритик Голубчиков объяснил, в чем смысл

Подобные технологии используются не в первый раз.

Сериал «История его служанки» в начале лета стал хитом «Иви», а теперь покорил и зрителей телеканала «Россия 1». Но мало кто знает, что снимают его с помощью искусственного интеллекта, заменяя декорации и даже людей изображениями, сгенерированными нейросетью.

Некоторые зрители отметили, что это немного портит впечатление от просмотра. Редакция «Киноафиши» решила узнать у эксперта, кинокритика Александра Голубчикова, насколько такая съемка уместна в исторической мелодраме.

Такое уже делали — неоднократно

Александр Голубчков отметил, что эта идея не новая — к подобным технологиям прибегали намного раньше. И это использовали даже такие крупные компании, как Marvel, например, при съемках «Тора» и «Человека-муравья».

«Ничто не ново под луной. Вспомним сериал "Мандалорец", который вышел 5-6 лет назад. Он был построен на технологии, которая совмещала LED-экраны и игровой движок. Эта технология даже позволяла изменять какие-то объекты в режиме реального времени. Все это мы уже проходили», — подчеркнул кинокритик.

Главная причина — экономия

Эксперт объяснил, что киностудии используют подобные технологии, в первую очередь, для удешевления производства. Сейчас производится слишком много контента, чтобы вкладывать огромные средства на его создание.

Создавать интерьеры, экстерьеры и даже эпизодических персонажей в сериалах с помощью нейросети — вполне уместное решение. Особенно, с учетом того, что в «Истории его служанки» планируется минимум 90 серий.

«"История его служанки", по сути, мыльная опера. Для сериала, который относится к категории "смотрим спиной, слушаем не очень внимательно" это вполне подходящее решение», — добавил кинокритик.

Сериал от «Иви» не претендует на историческую достоверность и не хвастается съемками в реальных особняках XIX века. Но ведь создатели изначально предлагали зрителям костюмированную мелодраму, при просмотре которой можно просто расслабиться.

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