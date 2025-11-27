Меню
Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Алматы

Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Алматы

Сегодня 27 Завтра 28 сб 29 вс 30 пн 1 вт 2 ср 3
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
16:00 от 22:30 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
17:25 от 18:35 от 21:20 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, KZ
18:45 от 22:00 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, KZ
17:55 от 22:05 от 00:00 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
16:10 от 18:00 от 19:50 от 21:20 от 21:40 от 23:30 от 01:20 от
2D, KZ
16:00 от 17:00 от 17:50 от 18:50 от 19:40 от 20:20 от 20:40 от 21:30 от 22:30 от 00:20 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
17:45 от 21:25 от 23:10 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KK
16:50 от 20:40 от 00:00 от
2D, KZ
15:50 от 19:40 от 23:00 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KK
17:20 от 19:20 от
2D, KZ
16:20 от 18:20 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
18:30 от 22:20 от 01:10 от
2D, KZ
17:30 от 21:20 от 00:10 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KK
19:10 от 21:10 от 23:10 от 01:10 от
2D, KZ
18:10 от 20:10 от 22:10 от 00:10 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
16:50 от 18:40 от 21:20 от
2D, KZ
15:50 от 17:40 от 20:20 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
18:10 от 20:10 от 22:00 от 23:50 от 01:40 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, KK
19:30 от 21:20 от 23:10 от 00:50 от
2D, KZ
18:30 от 20:20 от 22:10 от 23:50 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
15:50 от 17:40 от 19:30 от 21:30 от 23:30 от 01:30 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
15:30 от 17:10 от 18:50 от 20:40 от
2D, KZ
16:10 от 17:50 от 19:40 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
16:40 от 18:30 от 20:30 от 22:30 от 00:30 от
Арман Азия Парк
Москва
2D
18:50 от 20:30 от 22:10 от
Арман Достык
Абая
2D, KZ
16:10 от 21:10 от 22:50 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
16:55 от 20:55 от 22:35 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
17:10 от 19:10 от 21:00 от 22:50 от 00:40 от
