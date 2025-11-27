Меню
Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
сб
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
KK
KZ
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Bayguys»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
16:00
от
22:30
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
17:25
от
18:35
от
21:20
от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, KZ
18:45
от
22:00
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, KZ
17:55
от
22:05
от
00:00
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
16:10
от
18:00
от
19:50
от
21:20
от
21:40
от
23:30
от
01:20
от
2D, KZ
16:00
от
17:00
от
17:50
от
18:50
от
19:40
от
20:20
от
20:40
от
21:30
от
22:30
от
00:20
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
17:45
от
21:25
от
23:10
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KK
16:50
от
20:40
от
00:00
от
2D, KZ
15:50
от
19:40
от
23:00
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KK
17:20
от
19:20
от
2D, KZ
16:20
от
18:20
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
18:30
от
22:20
от
01:10
от
2D, KZ
17:30
от
21:20
от
00:10
от
Kinopark 6 Sputnik
г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KK
19:10
от
21:10
от
23:10
от
01:10
от
2D, KZ
18:10
от
20:10
от
22:10
от
00:10
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
16:50
от
18:40
от
21:20
от
2D, KZ
15:50
от
17:40
от
20:20
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
18:10
от
20:10
от
22:00
от
23:50
от
01:40
от
Kinoplexx 6 Almaty Mall
г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, KK
19:30
от
21:20
от
23:10
от
00:50
от
2D, KZ
18:30
от
20:20
от
22:10
от
23:50
от
Kinoplexx 7 Aport
г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
15:50
от
17:40
от
19:30
от
21:30
от
23:30
от
01:30
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
15:30
от
17:10
от
18:50
от
20:40
от
2D, KZ
16:10
от
17:50
от
19:40
от
Star Cinema 3D
г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
16:40
от
18:30
от
20:30
от
22:30
от
00:30
от
Арман Азия Парк
Москва
2D
18:50
от
20:30
от
22:10
от
Арман Достык
Абая
2D, KZ
16:10
от
21:10
от
22:50
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
16:55
от
20:55
от
22:35
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
17:10
от
19:10
от
21:00
от
22:50
от
00:40
от
