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Хорошая новость — у «Фишера» будет 4 сезон! Плохая — в сериале не останется ни Петрова, ни Янковского

22 июля 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор»

Одну из главных ролей исполнит известный актер. Догадываетесь, о ком речь?

Третий сезон «Фишера» только отгремел — зрители всё ещё разбирают финал и спорят о деталях. А создатели уже не теряют времени.

Работа над новым сезоном стартовала. Главную роль снова исполнит звезда — на смену Ивану Янковскому и Александру Петрову придет Евгений Цыганов.

О «Фишере»

Детективный проект «Фишер» стартовал как история об одном серийном убийце, но со временем перерос в криминальную антологию. Теперь каждый сезон посвящён отдельному делу — с новыми героями, новым городом и своими правилами.

В третьем сезоне расследование проходило в Барнауле, а главные роли исполняли Александр Петров и Юлия Снигирь. В следующей главе за розыск преступника возьмётся звезда «Мастера и Маргариты» Евгений Цыганов — муж Снигирь в реальной жизни.

Кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор»

Сюжет четвертого сезона

Четвёртый сезон «Фишера» под подзаголовком «Черный проспект» переносит действие в 1990-е. Следователь из Москвы Михаил Платонов после скандального инцидента — он избил сына дипломата — отправляется на переквалификацию в Тверь.

На новом месте он попадает под крыло опытного коллеги Алексея Титова. Эту роль как раз и получил Евгений Цыганов.

Вместе им предстоит выйти на след жестокого преступника, который держит город в страхе. Расследование обещает быть непростым.

Детали четвертого сезона

На фоне новостей о смене главного героя Юлия Снигирь записала шутливый ролик от лица своей героини — оперативницы Беловой.

«Я передаю эстафету следователю Титову», — заявила она.

Авторы проекта признались, что роль Титова была придумана специально для Цыганова, причём во время работы совсем над другим сериалом — вторым сезоном «Детей перемен».

Кадр со съемок сериала «Фишера. Черный проспект»

Детали сюжета пока держат в секрете. Известно лишь, что в новом «Фишере» появится персонаж, который свяжет его с первой частью. В Сети уже гадают, кто это может быть. Чаще всего называют журналиста в исполнении Сергея Гилева.

Премьера четвёртого сезона ожидается в 2027 году.

Ранее портал «Киноафиша» писал про топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko.

Фото: Кадры из сериала «После Фишера. Инквизитор», со съемок сериала «Фишера. Черный проспект»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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