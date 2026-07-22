Третий сезон «Фишера» только отгремел — зрители всё ещё разбирают финал и спорят о деталях. А создатели уже не теряют времени.
Работа над новым сезоном стартовала. Главную роль снова исполнит звезда — на смену Ивану Янковскому и Александру Петрову придет Евгений Цыганов.
О «Фишере»
Детективный проект «Фишер» стартовал как история об одном серийном убийце, но со временем перерос в криминальную антологию. Теперь каждый сезон посвящён отдельному делу — с новыми героями, новым городом и своими правилами.
В третьем сезоне расследование проходило в Барнауле, а главные роли исполняли Александр Петров и Юлия Снигирь. В следующей главе за розыск преступника возьмётся звезда «Мастера и Маргариты» Евгений Цыганов — муж Снигирь в реальной жизни.
Сюжет четвертого сезона
Четвёртый сезон «Фишера» под подзаголовком «Черный проспект» переносит действие в 1990-е. Следователь из Москвы Михаил Платонов после скандального инцидента — он избил сына дипломата — отправляется на переквалификацию в Тверь.
На новом месте он попадает под крыло опытного коллеги Алексея Титова. Эту роль как раз и получил Евгений Цыганов.
Вместе им предстоит выйти на след жестокого преступника, который держит город в страхе. Расследование обещает быть непростым.
Детали четвертого сезона
На фоне новостей о смене главного героя Юлия Снигирь записала шутливый ролик от лица своей героини — оперативницы Беловой.
«Я передаю эстафету следователю Титову», — заявила она.
Авторы проекта признались, что роль Титова была придумана специально для Цыганова, причём во время работы совсем над другим сериалом — вторым сезоном «Детей перемен».
Детали сюжета пока держат в секрете. Известно лишь, что в новом «Фишере» появится персонаж, который свяжет его с первой частью. В Сети уже гадают, кто это может быть. Чаще всего называют журналиста в исполнении Сергея Гилева.
Премьера четвёртого сезона ожидается в 2027 году.
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