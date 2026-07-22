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Один из главных провалов НТВ: этот сериал называют дешевой копией «Рэмбо» — единицы досматривают до финала

22 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Сломанная стрела»

Аудитория не оценила ни сюжет, ни экшен.

Далеко не все проекты НТВ выстреливают также, как «Первый отдел» или «Невский». И пример «Сломанной стрелы» это доказывает. Канал явно делал ставку на историю о бывшем военном, который в одиночку противостоит преступникам. Сюжет местами напоминал «Рэмбо», только с русским колоритом.

Но зрители встретили проект без восторга: рейтинги низкие, а отзывы резко негативные.

Сюжет сериала «Сломанная стрела»

У Максима Нестерова за плечами служба в СОБРе и тяжёлая потеря. Во время операции он не успел предотвратить взрыв — погибла его дочь. Жена не смогла пережить случившееся и ушла.

Друг и бывший коллега Егор, видя, в каком состоянии находится Максим, предлагает ему уехать на Чёрное море.

Отдых не задаётся с самого начала. Максим присоединяется к туристической группе, знакомится с Надей — и чувствует, что между ними возникает симпатия. Но случайный выход к заброшенной деревне оборачивается ловушкой: там работают нелегальные золотоискатели, и те не намерены оставлять свидетелей в живых.

Максиму снова приходится брать дело в свои руки. Он должен вывести группу живой.

Кадр из сериала «Сломанная стрела»

Отзывы о сериале «Сломанная стрела»

В этой картине сошлись и противоречивый герой с тяжелым прошлым, и захватывающие приключения в живописных местах, но зрители в итоге ничего из таких находок не оценили. В отзывах пользователи соцсетей назвали сериал НТВ бледной копией «Рэмбо» и «Охоты на пиранью» и признались, что даже не досмотрели проект до финала.

«Типичная солянка из "Рэмбо", "Кремня" и "Охоты на пиранью"— без капли оригинальности», «Сцены будто растянули насильно, хотя событий почти нет», «Единственный вариант — смотреть как пародию на боевик», «Рэмбо местного разлива», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko.

Фото: Кадры из сериала «Сломанная стрела»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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