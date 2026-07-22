Этот сериал с Васильевым все будут смотреть в августе: речь не о «Невском» — Okko приготовил 100% хит

Август обещает быть горячим — и не только из-за температуры на улице. На экраны выйдет проект, который уже называют главным сериалом месяца.

В главной роли — Антон Васильев. Но это не продолжение «Невского», которого многие уже заждались, а совершенно новая история под названием «Большая фарма». В таком амплуа видеть любимого актера зрителям будет непривычно.

Сюжет сериала «Большая фарма»

Александр Гиреев и Владимир Шульгин — учёные с опытом. Их совместная работа — препарат, который теоретически способен победить любую болезнь. Кажется, что это должно изменить мир.

Но вместо признания они сталкиваются с системой. Фармацевтический рынок не заинтересован в исцелении — слишком много денег приносят хронические заболевания. Лекарство оказывается угрозой для бизнеса, и давление нарастает.

Внутри семьи Гиреева тоже неспокойно. Сын Евгений вызывается помочь с продвижением, но дочь Полина подозревает, что у брата другие мотивы — и на первом месте вовсе не польза человечеству.

Антон Васильев в сериале «Большая фарма»

Первую серию проекта показали ещё в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля. И уже на этапе презентации его назвали одним из главных сериальных событий 2026 года. А все благодаря жёсткому взгляду на фармацевтическую индустрию, семейные конфликты в сюжете и звёздный актёрский состав.

В главных ролях — Антон Васильев (известный по «Невскому»), а также Сергей Горошко, Игорь Гордин, Светлана Ходченкова, Наталья Бардо и другие.

Сценарий написал Олег Маловичко, создавший «Лихих» и «Трассу». А за камеру встал Батыр Моргачев, благодаря которому «Аутсорс» вышел таким мрачным и атмосферным.

Поэтому уже сейчас августовскую премьеру Okko «Большой фармы» называют стопроцентным хитом.

Ранее портал «Киноафиша» писал про топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko.