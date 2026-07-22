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Почему даже после рождения наследника Хюррем называли «Хатун», а Махидевран — «Султан»? Тайна, которую боялись называть вслух

22 июля 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Это было унизительно и обидно.

В мире сериала «Великолепный век» всё кажется логичным: родила сына — стала султаншей. Именно так произошло с Махидевран. Но почему же Хюррем, подарившая султану Мехмеда, ещё долго оставалась «Хатун» в устах других героев? Это что — ошибка сценаристов? Или хитрый ход?

На первый взгляд — несправедливость. Махидевран называли «Султан» сразу после рождения Мустафы, а Хюррем всё ещё слышала холодное «Хатун» даже тогда, когда у неё уже был наследник. Но если присмотреться, становится ясно: здесь всё продумано до мелочей.

Во-первых, титул — это не просто статус. Это признание. Хюррем не признавали. Ни Валиде, ни Хатидже, ни Ибрагим — ни один из них не был готов мириться с тем, как стремительно она захватила внимание султана. Для них она оставалась наложницей-выскочкой. Обращение «Хатун» — это не невинная формальность. Это тонкий, колючий способ напомнить: ты всё ещё не одна из нас.

Кадр из сериала «Великолепный век»

А вот простой народ и слуги называли Хюррем «Султан». Почему? Потому что они жили по правилам гарема и иерархии. А главное — потому что сам султан называл её именно так. И это была главная защита и доказательство её власти.

Слово — оружие. И когда Хатидже говорит «Хатун», она унижает. Когда Валиде называет Хюррем не по титулу, она посылает ясный сигнал: я тебя не признаю.

Всё это — элемент большой игры. Не ошибка, а сценарный приём, подчеркивающий, что восхождение Хюррем — это путь через тернии и презрение. Но именно это делает её историю такой захватывающей.

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Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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