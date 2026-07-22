Тут не только цитаты, но еще и песни: в этом тесте 5/5 наберут только истинные знатоки советского кино

Кажется, что знаменитые реплики из советских фильмов знают все. Многие из них давно стали частью повседневной речи, а любимые песни зрители готовы подпевать с первых нот. Но сможете ли вы безошибочно вспомнить, откуда звучали эти фразы и мелодии?

Предлагаем проверить себя в небольшой викторине, которая точно подарит немного ностальгии.

Проверим, насколько хорошо вы помните классику

Вас ждут вопросы не только о знаменитых цитатах, но и о песнях, ставших настоящими символами советского кинематографа. Некоторые задания покажутся совсем простыми, а над другими наверняка придется задуматься.

Даже те, кто вырос на этих фильмах, далеко не всегда отвечают без единой ошибки.

Сможете набрать максимум?

Испытание состоит всего из пяти вопросов, но пройти его на идеальный результат получится далеко не у каждого. Если удастся правильно ответить хотя бы на три, это уже отличный показатель.

А если покорятся все пять, можете смело считать себя настоящим знатоком советского кино.

Ранее мы писали: Кепка стала подсказкой: попробуйте угадать 5 фильмов СССР всего по одному кадру (тест).