Спросила у ИИ, какая экранизация «Шерлока» лучшая: выбор был между хитом BBC и сериалом СССР

Шерлока Холмса играли десятки актеров, и почти у каждого поклонника есть свой фаворит. Одни считают эталоном советский сериал с Василием Ливановым, другие — современную версию с Бенедиктом Камбербэтчем, а третьи выбирают фильмы Гая Ричи. Мне стало интересно, кого назовет лучшим искусственный интеллект.

Ответ оказался не таким очевидным, как можно было ожидать.

Первое место — сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем

ИИ поставил на первое место британский сериал BBC. Главная причина — авторам удалось сохранить характер легендарного сыщика, но перенести его в современный мир.

Вместо викторианского Лондона здесь смартфоны, интернет и камеры наблюдения, однако Холмс по-прежнему побеждает благодаря своему блестящему уму, внимательности и способности замечать детали, которые остальные просто не видят.

Кроме того, огромную роль сыграл дуэт Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана. Их отношения сделали историю живой и подарили сериалу миллионы поклонников по всему миру.

Советский Шерлок остается самым точным

При этом искусственный интеллект отметил, что если говорить именно о близости к книгам Артура Конан Дойла, то советский сериал с Василием Ливановым остается практически вне конкуренции.

Не случайно именно Ливанов — один из немногих зарубежных актеров, получивших признание в Великобритании за исполнение роли Холмса. Его герой получился спокойным, интеллигентным и очень похожим на литературный оригинал.

Фильмы Гая Ричи — лучший выбор для любителей экшена

Третьим главным претендентом ИИ назвал фильмы Гая Ричи с Робертом Дауни — младшим.

Эта версия заметно отличается от классических экранизаций. Здесь Холмс постоянно оказывается в центре погонь, драк и масштабных приключений. Зато создателям удалось показать не только интеллект знаменитого сыщика, но и его физическую подготовку, о которой многие забывают, хотя она описана в книгах Конан Дойла.

Единственного правильного ответа все же нет

Искусственный интеллект пришел к выводу, что идеальной экранизации не существует. Если хочется увидеть современный взгляд на историю — стоит выбрать «Шерлока» BBC. Тем, кто ценит максимальную близость к оригиналу, больше подойдет советский сериал. А поклонникам динамичных приключений наверняка понравятся фильмы Гая Ричи.

Получается, что лучший Шерлок зависит не столько от рейтингов, сколько от того, каким именно вы хотите увидеть величайшего сыщика в истории литературы.

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