Спросила у ИИ, какая экранизация «Шерлока» лучшая: выбор был между хитом BBC и сериалом СССР

Шерлока Холмса играли десятки актеров, и почти у каждого поклонника есть свой фаворит. Одни считают эталоном советский сериал с Василием Ливановым, другие — современную версию с Бенедиктом Камбербэтчем, а третьи выбирают фильмы Гая Ричи. Мне стало интересно, кого назовет лучшим искусственный интеллект.
Ответ оказался не таким очевидным, как можно было ожидать.
Первое место — сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем
ИИ поставил на первое место британский сериал BBC. Главная причина — авторам удалось сохранить характер легендарного сыщика, но перенести его в современный мир.
Вместо викторианского Лондона здесь смартфоны, интернет и камеры наблюдения, однако Холмс по-прежнему побеждает благодаря своему блестящему уму, внимательности и способности замечать детали, которые остальные просто не видят.
Кроме того, огромную роль сыграл дуэт Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана. Их отношения сделали историю живой и подарили сериалу миллионы поклонников по всему миру.
Советский Шерлок остается самым точным
При этом искусственный интеллект отметил, что если говорить именно о близости к книгам Артура Конан Дойла, то советский сериал с Василием Ливановым остается практически вне конкуренции.
Не случайно именно Ливанов — один из немногих зарубежных актеров, получивших признание в Великобритании за исполнение роли Холмса. Его герой получился спокойным, интеллигентным и очень похожим на литературный оригинал.
Фильмы Гая Ричи — лучший выбор для любителей экшена
Третьим главным претендентом ИИ назвал фильмы Гая Ричи с Робертом Дауни — младшим.
Эта версия заметно отличается от классических экранизаций. Здесь Холмс постоянно оказывается в центре погонь, драк и масштабных приключений. Зато создателям удалось показать не только интеллект знаменитого сыщика, но и его физическую подготовку, о которой многие забывают, хотя она описана в книгах Конан Дойла.
Единственного правильного ответа все же нет
Искусственный интеллект пришел к выводу, что идеальной экранизации не существует. Если хочется увидеть современный взгляд на историю — стоит выбрать «Шерлока» BBC. Тем, кто ценит максимальную близость к оригиналу, больше подойдет советский сериал. А поклонникам динамичных приключений наверняка понравятся фильмы Гая Ричи.
Получается, что лучший Шерлок зависит не столько от рейтингов, сколько от того, каким именно вы хотите увидеть величайшего сыщика в истории литературы.
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