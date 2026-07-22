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Киноафиша Статьи Ремейки, сериалы, приквелы: разобрались, как смотреть по порядку культовое аниме «Призрак в доспехах»

Ремейки, сериалы, приквелы: разобрались, как смотреть по порядку культовое аниме «Призрак в доспехах»

22 июля 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Призрак в доспехах»

Важна точная хронология.

«Призрак в доспехах» стал культовым образцом киберпанка, задавшим стандарты жанра еще в 1995 году. Даже спустя десятилетия его влияние заметно в аниме, кино и видеоиграх.

Действие происходит в 2029 году, где люди массово заменяют тело кибернетическими протезами. Главная героиня Мотоко Кусанаги, уже давно превратившаяся в киборга, распутывает преступления и заговоры в этом сложном мире.

Если хотите разобраться в хронологии франшизы — мы подготовили для вас удобный гид по просмотру.

Порядок просмотра аниме Призрак в доспехах

«Призрак в доспехах у истоков: Грань 1 — Боль призрака»

Действие начинается в послевоенном Нью-Порт Сити после теракта. Героиня расследует взрыв, подозревая всех — от торговцев оружием до своих бывших начальников.

«Призрак в доспехах у истоков: Грань 2 — Шепот призрака»

Кто-то мастерски взламывает государственные системы, и Мотоко снова под подозрением. Ей приходится балансировать между тремя силовыми структурами.

«Призрак в доспехах у истоков: Грань 3 — Слезы призрака»

Кусанаги противостоит террористам и параллельно разбирается в серии загадочных убийств, оказываясь в центре трагических событий.

«Призрак в доспехах у истоков: Грань 4 — Одиночество призрака»

Опасный вирус поражает кибернетические мозги. Мотоко с новым составом отряда должна найти и обезвредить угрозу.

«Призрак в доспехах» (1995)

Классическая экранизация манги. В 2029 году киборг Мотоко Кусанаги расследует дело о хакере «Кукловоде», взламывающем кибернетические тела.

Кадр из мультфильма «Призрак в доспехах» (1995)

«Призрак в доспехах 2.0»

Обновлённая версия оригинала с улучшенной графикой и парой новых экшен-сцен. Сюжетных изменений нет.

«Призрак в доспехах» (2015)

Юбилейный ремейк к 20-летию первой экранизации.

«Призрак в доспехах: Синдром одиночки»

Сериал-продолжение о новых приключениях Мотоко и её отдела. Включает операции по освобождению заложников и поиск боевого робота.

«Призрак в доспехах 2: Невинность»

2032 год. Бато, бывший напарник Мотоко, расследует жуткую серию убийств — секс-андроиды расправляются со своими хозяевами. Власти пытаются замять дело, но Бато с новым напарником идут до конца.

Кадр из мультфильма «Призрак в доспехах 2: Невинность»

«Призрак в доспехах: Синдром одиночки. Сообщество крепкого Государства»

2034 год. После ухода Мотоко возвращается хакер «Кукловод», а все следы ведут к таинственной организации.

«Призрак в доспехах: Новый фильм»

Расследуется убийство японского министра, но появляются свидетельства, что жертва жива. Загадка усложняется с каждой минутой.

«Призрак в доспехах: SAC 2045»

2045 год. Мировой кризис и появление сверхразумного ИИ погружают мир в перманентную войну. Бывшие агенты 9 отдела становятся наемниками и сталкиваются с «постчеловеками —новой ступенью эволюции.

«Призрак в доспехах» (2017)

Голливудская адаптация с Скарлетт Йоханссон в роли Мотоко. Меньше философии, больше зрелищных экшен-сцен, пишет cyber.sports.ru.

Кадр из фильма «Призрак в доспехах» (2017)

Ранее портал «Киноафиша» писал, как смотреть «Леди Баг и Супер Кота» по хронологии.

Фото: Кадры из фильма «Призрак в доспехах» (2017), мультфильма «Призрак в доспехах» (1995), мультфильма «Призрак в доспехах 2: Невинность» (2004)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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