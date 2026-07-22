Okko снимет свою «Горничную»: сериал в духе НТВ со Светланой Ивановой — никакой Сидни Суини и сцен 18+

«Горничная» стала одним из главных сюрпризов года — эротический триллер собрал хорошую кассу и вызвал бурные обсуждения.

Теперь своя «Горничная» будет и в России: Okko уже анонсировал проект под таким же названием. Но российская картина не имеет никакого отношения к американскому фильму: ни общего сюжета, ни схожих героев, ни нашего варианта Сидни Суини в касте.

Сюжет сериала

Айколь приехала из Кыргызстана и четыре года пыталась закрепиться в чужой стране. Наконец она устраивается горничной в дорогой отель — и кажется, что жизнь налаживается.

Но в первый же рабочий день её сына Саина похищают. Преступники перепутали его с ребёнком китайских миллиардеров и требуют выкуп. Айколь быстро понимает: чтобы вернуть мальчика, нужно найти настоящего наследника. В этой гонке она сталкивается с подпольным казино, теневой сетью рабского труда и жестокими людьми.

Съемки

Съемки остросюжетного сериала «Горничная» уже стартовали. В касте — такие звезды, как Павел Табаков, Светлана Иванова, Евгения Дмитриева и другие. А главная роль досталась молодой казахстанской актрисе Акботе Абдибек.

«В центре истории — человек, которого окружающие привыкли не замечать. Мне хотелось показать, как стечение обстоятельств способно пробудить в таком человеке неожиданную силу», – поделилась режиссер Инкар Есмагамбетова.

Премьера проекта пройдёт на платформе Okko. Конкретная дата пока не объявлена.

Ранее портал «Киноафиша» писал про топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko.