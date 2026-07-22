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Киноафиша Статьи Okko снимет свою «Горничную»: сериал в духе НТВ со Светланой Ивановой — никакой Сидни Суини и сцен 18+

Okko снимет свою «Горничную»: сериал в духе НТВ со Светланой Ивановой — никакой Сидни Суини и сцен 18+

22 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Горничная»

Остросюжетный проект поднимет непростые темы.

«Горничная» стала одним из главных сюрпризов года — эротический триллер собрал хорошую кассу и вызвал бурные обсуждения.

Теперь своя «Горничная» будет и в России: Okko уже анонсировал проект под таким же названием. Но российская картина не имеет никакого отношения к американскому фильму: ни общего сюжета, ни схожих героев, ни нашего варианта Сидни Суини в касте.

Сюжет сериала

Айколь приехала из Кыргызстана и четыре года пыталась закрепиться в чужой стране. Наконец она устраивается горничной в дорогой отель — и кажется, что жизнь налаживается.

Но в первый же рабочий день её сына Саина похищают. Преступники перепутали его с ребёнком китайских миллиардеров и требуют выкуп. Айколь быстро понимает: чтобы вернуть мальчика, нужно найти настоящего наследника. В этой гонке она сталкивается с подпольным казино, теневой сетью рабского труда и жестокими людьми.

Кадр со съемок сериала «Горничная»

Съемки

Съемки остросюжетного сериала «Горничная» уже стартовали. В касте — такие звезды, как Павел Табаков, Светлана Иванова, Евгения Дмитриева и другие. А главная роль досталась молодой казахстанской актрисе Акботе Абдибек.

«В центре истории — человек, которого окружающие привыкли не замечать. Мне хотелось показать, как стечение обстоятельств способно пробудить в таком человеке неожиданную силу», – поделилась режиссер Инкар Есмагамбетова.

Премьера проекта пройдёт на платформе Okko. Конкретная дата пока не объявлена.

Ранее портал «Киноафиша» писал про топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko.

Фото: Кадры из фильма «Горничная» (2025), со съемок сериала «Горничная»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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