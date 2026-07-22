Просили новый сезон «Сватов»? Получите, распишитесь фильм с Добронравовым и Стояновым с рейтингом 7,0

Премьера «На деревню дедушке 2» уже вызвала волну обсуждений. Оригинальный фильм с Юрием Стояновым был значительно усилен — в сиквеле в касте появился Федор Добронравов.

Деревенские будни, споры с родственниками и воспитание общего внука — зрители с первых минут поняли, что же им напоминает новинка. Ностальгия по «Сватам» возникла с новой силой.

Сюжет «На деревню дедушке 2»

Владик подрос и окончательно освоился с цифровыми технологиями. С помощью нейросетей он отправляет родителей в отпуск без себя, а сам направляется в глушь — к деду Юре.

У того и без внука забот хватает: старого дома больше нет (пострадал при участии Владика в первой части), идёт стройка, и жить приходится в тесноте. Но с появлением внука быт налаживается — они даже начинают получать удовольствие от совместной жизни.

Однако их покой нарушает неожиданный гость. Кадры из деревенской жизни попадаются на глаза деду Виктору — еще одному родственнику Владика, только уже со стороны папы.

Он является без предупреждения на порог строящегося дома, быстро находит общий язык с внуком (помогает консоль PlayStation 5) и селится по соседству. Местные его принимают, а вот дед Юра настороже. Между двумя пожилыми родственниками разгорается нешуточная борьба за внимание и территорию.

Отзывы о фильме

Прошлогодняя картина «На деревню дедушке» стала абсолютным зрительским летним хитом, собрав приличную кассу. На этот раз каст был усилен за счет Федора Добронравова.

В сюжете о том, как его герой спорит с другим дедом о воспитании внука зрители тут же усмотрели ностальгию по «Сватам». Даже несмотря на то, что дед Виктор — ничем не напоминает простодушного Ивана Будько: на этот раз Добронравову, в отличие от знаменитого сериала, наоборот достался городской интеллигент, а не деревенский приколист с прибаутками.

И сиквел зрители уже успели оценить достаточно высоко — на 7,0.

«Второй фильм понравился больше чем первый. Очень хорошая игра Стоянова и Добронравова. Фильм легко смотрится, душевный, семейный. Уже хочется третью часть побыстрее посмотреть», «Будто новый сезон "Сватов" включила», — пишут в Сети.

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