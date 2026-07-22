Этот промах в «Москве слезам не верит» зря 50 лет считали ляпом: а Катерина не так и проста, как казалось

«Москва слезам не верит» — фильм, который разобрали на цитаты и кадры ещё в советское время. Но один эпизод зрители напрасно считали ляпом почти 50 лет. Речь о том самом ковре, который волшебным образом «перекочевал» из профессорской квартиры в жилье Катерины Тихомировой.

Ковер в фильме «Москва слезам не верит»

Шикарный ковер с узором — предмет роскоши в СССР — перекочевал в фильме из первой серии во вторую. Сначала он украшает профессорскую квартиру, а спустя годы оказывается в новой квартире уже взрослой, успешной Катерины. Но не стоит считать это ляпом, уверен автор Дзен-канала «В деталях. О кино».

Возможно, режиссер Владимир Меньшов хотел показать, что своим успехом Катя обязана не только своему упорству и амбициям, но и некоторым людям из прошлого.

«Может Тихомировы не только оставили Кате ковер в наследство, но и помогли ей "встать на ноги". Как знать...», — предположил блогер.

Плед в фильме «Москва слезам не верит»

Перемещался в кадре не только ковер. Белый плед с яркими полосками сначала висит на стене в квартире Володи. А позже тем же самым пледом Гога заботливо укрывает Катю на пикнике.

Правда, комментаторы посчитали, что на самом деле постановщик не закладывал особого смысла в эти предметы. Их повторное появление в кадре объясняется скудными запасами реквизиторов.

«Скорее всего, просто использовали зарезервированный на съемку фильма реквизит», «Реквизит кочевал из кадра в кадр, бюджет картины экономили», — отметили в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Людмила из «Москва слезам не верит» не пригласила на вечеринку Тосю и Николая.