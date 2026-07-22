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Киноафиша Статьи Кинг одобрил эту экранизацию своего романа, что бывает редко: всего 160 минут — и финал вас 100% потрясет 

Кинг одобрил эту экранизацию своего романа, что бывает редко: всего 160 минут — и финал вас 100% потрясет 

22 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мешок с костями»

Странно, но про этот проект вспоминают довольно редко. 

По книгам Стивена Кинга снято огромное количество фильмов и сериалов. Хиты вроде «Оно» или «Сияние» знают все, но есть и те, что остались в тени. Причём, порой незаслуженно.

Один из таких потерянных и забытых всеми проектов — мини-сериал «Мешок с костями». Он вышел больше десяти лет назад, прошёл скромно и быстро забылся. А ведь там есть нужная атмосфера, крепкий каст и классический кинговский настрой — мрачный, тягучий и с налётом сверхъестественного. И финал, который буквально разбил зрителям сердца.

Сюжет сериала

Писатель Майк Нунен после смерти жены приезжает в их старый дом у озера. Последние три года она жила там одна. Он надеется найти вдохновение и заодно разобраться в истории девочки, которая когда-то жила в этих местах.

Но вскоре Майка начинают преследовать реалистичные кошмары. Его погибшая жена пытается защитить его, однако к нему тянутся и другие сущности.

Кадр из сериала «Мешок с костями»

Отзывы о сериале

В 2011 году канал A&E выпустил двухсерийную экранизацию романа Стивена Кинга. Главную роль исполнил Пирс Броснан — он сыграл писателя, переживающего творческий кризис.

Две серии по 80 минут — удобный формат, который позволяет окунуться в историю, посмотрев ее за вечер. На «Кинопоиске» у мини-сериала 6,1 балла — цифра скромная, но проект всё равно заслуживает внимания.

В отзывах зрители отмечают сильную атмосферу, главного героя и общее настроение. Споры вызывает в основном финал.

«Фильм мне понравился, но вот концовка все испортила, я ждала нечто более оригинального», «Конец фильма немного смазан, но впечатления мне не испортил», «Еще одна удачная экранизация романа Стивена Кинга», — пишут в Сети.

Мнения критиков о «Мешке с костями» разошлись. В издании «Entertainment Weekly» назвали сериал «жутким» и заметили, что сюжет увлекает — несмотря на то, что Броснан местами переигрывает.

Журнал «Мир фантастики» оценил проект строже. В рецензии его назвали «нестрашной историей о проступке и его последствиях», которая не передаёт дух оригинальной книги.

Сам Стивен Кинг, судя по всему, остался доволен: он появляется в сериале в эпизодической роли.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что даже Стивен Кинг признал, что один конкретный фильм был лучше его книги.

Фото: Кадры из сериала «Мешок с костями»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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