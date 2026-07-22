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Киноафиша Статьи Спросила у ИИ, как надо было закончить «Слово пацана»: Вову Адидаса можно было спасти от пули, но есть нюанс

Спросила у ИИ, как надо было закончить «Слово пацана»: Вову Адидаса можно было спасти от пули, но есть нюанс

22 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Слово пацана»

Нейросеть предложила любопытный вариант развития событий.

«Слово пацана» отгремело еще три года назад, а обсуждения финала до сих пор не утихают. Создатели сами привлекли к этому вниманию, переделывая концовку буквально на ходу. А затем в Сети завирусилась и первоначальная развязка, позволяющая зрителям сравнить два варианта.

Мы же решили обратиться за помощью к нейросети и попросили ее придумать третий финал для самого громкого российского сериала последних лет.

Оригинальный финал «Слова пацана»

Восьмая серия заканчивает историю сразу нескольких персонажей, и почти каждый получает свой исход.

Марат остаётся один. После гибели Айгуль он теряет связь с группой, приходит в милицию и даёт показания на бывших товарищей. На пороге родительского дома его встречает комсомольский активист и предлагает вступить в организацию. Марат соглашается — скорее от растерянности.

Вова Адидас убивает Жёлтого и прячется у медсестры Наташи. Когда в общежитие приходит следователь, влюблённым приходится уходить. Но Вова решает помириться с отцом и приезжает к нему на день рождения в ресторан. Только выйдя из дверей, он попадает под выстрелы миллионеров — и падает на снег мертвым.

На последних минутах зрителям показали колонию. Бритые подростки поют хором, а на пианино играет Андрей по кличке Пальто.

Кадр из сериала «Слово пацана»

Черновой финал

Альтернативная версия финала попала в Сеть до официальной премьеры. Она заметно отличалась по тону и ключевым сценам.

Гибель Вовы Адидаса в той версии выглядела иначе. Не было никакой пули от милиционера, вместо этого героя смертельно ранили на вокзальном перроне. Удар ножом нанёс неизвестный, а Наташа смотрела на это из окна отходящего поезда.

Линия Марата тоже получила иной поворот. Примкнув к активистам, он оказался на их вечеринке в бане. Там он понял, что комсомольцы мало чем отличались от его прежней компании. Герой только глубже погружался в разочарование.

Версия от ИИ

Марат не идёт в милицию. Вместо этого он сам находит Колика и разбирается с ним.

Вова Адидас решает сдаться, чтобы дать показания против Желтого и его подельников. На заседании суда, где ему выносят приговор, присутствуют и отец, и Наташа. Парень получает пожизненный срок.

Андрей по кличке Пальто не идет в магазин в тот роковой вечер и не попадает затем в колонию. Он остается в квартире с Ириной Сергеевной. Спустя несколько месяцев вместе с семьей Андрей переезжает в другой город.

Последний кадр: Марат стоит на балконе, в руках у него красный галстук Айгуль. Он смотрит на него, потом на город, потом просто отпускает — галстук улетает вниз, в темноту дворов.

Ранее портал «Киноафиша» писал про топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko.

Фото: Кадры из сериала «Слово пацана»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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