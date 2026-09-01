Расписание Практическая магия 2 в Алматы на 10 сентября 2026 Chaplin ADK Сайран 2D, RU 10:35 от 12:30 от 17:05 от 18:50 от 23:20 от Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 2D, RU 10:30 от 11:10 от 12:15 от 14:10 от 16:15 от 17:25 от 19:35 от 20:50 от 23:00 от Chaplin MegaPark Райымбек батыра 2D, RU 10:30 от 13:05 от 15:45 от 17:45 от 19:10 от 20:25 от 23:00 от Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, RU 12:30 от 16:20 от 17:20 от 18:30 от 19:30 от 21:40 от 22:40 от 23:00 от 23:50 от 00:00 от 00:50 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D 10:00 от 11:50 от 12:30 от 14:30 от 15:00 от 17:10 от 17:30 от 17:50 от 19:50 от 20:00 от 20:30 от 22:25 от 22:35 от 23:05 от 01:00 от 01:10 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, RU 14:30 от 15:30 от 16:50 от 17:10 от 17:50 от 18:10 от 19:50 от 20:50 от 22:40 от 23:40 от Kinopark 4 Globus Алатау 2D, RU 17:10 от 18:10 от 21:40 от 22:40 от 00:10 от 01:10 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, RU 10:30 от 13:10 от 17:30 от 18:30 от 20:30 от 21:30 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, RU 10:30 от 12:40 от 15:00 от 16:00 от 17:00 от 18:00 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 10:20 от 12:50 от 15:20 от 16:20 от 17:50 от 18:50 от 20:20 от 21:20 от 22:10 от 23:10 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, RU 15:20 от 17:40 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, RU 10:00 от 12:30 от 15:10 от 16:10 от 17:50 от 18:50 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, RU 17:50 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, RU 10:20 от 12:30 от 14:40 от 15:40 от 16:50 от 17:50 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D, RU 11:00 от 13:30 от 16:00 от 18:30 от 21:00 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, RU 10:00 от 10:20 от 13:30 от 16:50 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, RU 12:00 от 14:20 от 16:40 от