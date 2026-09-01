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Киноафиша Фильмы Практическая магия 2 Расписание Практическая магия 2 (2026) в Алматы на сегодня

Расписание Практическая магия 2 (2026) в Алматы на сегодня

Практическая магия 2
Практическая магия 2 мелодрама, фэнтези 2026 / США
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Завтра 10 пт 11 сб 12 вс 13 пн 14 вт 15 ср 16
Формат сеанса
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Расписание Практическая магия 2 в Алматы на 10 сентября 2026
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
10:35 от 12:30 от 17:05 от 18:50 от 23:20 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
10:30 от 11:10 от 12:15 от 14:10 от 16:15 от 17:25 от 19:35 от 20:50 от 23:00 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
10:30 от 13:05 от 15:45 от 17:45 от 19:10 от 20:25 от 23:00 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
12:30 от 16:20 от 17:20 от 18:30 от 19:30 от 21:40 от 22:40 от 23:00 от 23:50 от 00:00 от 00:50 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
10:00 от 11:50 от 12:30 от 14:30 от 15:00 от 17:10 от 17:30 от 17:50 от 19:50 от 20:00 от 20:30 от 22:25 от 22:35 от 23:05 от 01:00 от 01:10 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
14:30 от 15:30 от 16:50 от 17:10 от 17:50 от 18:10 от 19:50 от 20:50 от 22:40 от 23:40 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
17:10 от 18:10 от 21:40 от 22:40 от 00:10 от 01:10 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
10:30 от 13:10 от 17:30 от 18:30 от 20:30 от 21:30 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
10:30 от 12:40 от 15:00 от 16:00 от 17:00 от 18:00 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
10:20 от 12:50 от 15:20 от 16:20 от 17:50 от 18:50 от 20:20 от 21:20 от 22:10 от 23:10 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
15:20 от 17:40 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
10:00 от 12:30 от 15:10 от 16:10 от 17:50 от 18:50 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
17:50 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:20 от 12:30 от 14:40 от 15:40 от 16:50 от 17:50 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
11:00 от 13:30 от 16:00 от 18:30 от 21:00 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
10:00 от 10:20 от 13:30 от 16:50 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
12:00 от 14:20 от 16:40 от
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