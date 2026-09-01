Showtimes for Practical Magic 2 in Almaty on 10 September 2026 Chaplin ADK Sayran 2D, RU 10:35 from 12:30 from 17:05 from 18:50 from 23:20 from Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a 2D, RU 10:30 from 11:10 from 12:15 from 14:10 from 16:15 from 17:25 from 19:35 from 20:50 from 23:00 from Chaplin MegaPark Rayymbek batyra 2D, RU 10:30 from 13:05 from 15:45 from 17:45 from 19:10 from 20:25 from 23:00 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, RU 12:30 from 16:20 from 17:20 from 18:30 from 19:30 from 21:40 from 22:40 from 23:00 from 23:50 from 00:00 from 00:50 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, RU 12:00 from 14:20 from 16:40 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D 10:00 from 11:50 from 12:30 from 14:30 from 15:00 from 17:10 from 17:30 from 17:50 from 19:50 from 20:00 from 20:30 from 22:25 from 22:35 from 23:05 from 01:00 from 01:10 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, RU 14:30 from 15:30 from 16:50 from 17:10 from 17:50 from 18:10 from 19:50 from 20:50 from 22:40 from 23:40 from Kinopark 4 Globus Alatau 2D, RU 17:10 from 18:10 from 21:40 from 22:40 from 00:10 from 01:10 from Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1 2D, RU 10:30 from 13:10 from 17:30 from 18:30 from 20:30 from 21:30 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D, RU 10:30 from 12:40 from 15:00 from 16:00 from 17:00 from 18:00 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, RU 10:20 from 12:50 from 15:20 from 16:20 from 17:50 from 18:50 from 20:20 from 21:20 from 22:10 from 23:10 from Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g 2D, RU 15:20 from 17:40 from Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83 2D, RU 10:00 from 12:30 from 15:10 from 16:10 from 17:50 from 18:50 from Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k 2D, RU 17:50 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, RU 10:20 from 12:30 from 14:40 from 15:40 from 16:50 from 17:50 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, RU 11:00 from 13:30 from 16:00 from 18:30 from 21:00 from Star Cinema 3D g. Almaty, prosp. Rayymbeka, zapadnoe napravlenie do ukazatelya «Aport» 2D, RU 10:00 from 10:20 from 13:30 from 16:50 from