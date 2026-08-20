Расписание Болган окига 2 в Актау на 20 августа 2026 Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж 2D, KZ 20:40 от 3500 ₸ 22:30 от 3500 ₸ 00:20 от 3100 ₸ Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау» 2D, KZ 19:50 от 3100 ₸ 22:00 от 3100 ₸ Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51 2D, KZ 20:30 от 1500 ₸ 22:10 от 1500 ₸ 23:30 от 1500 ₸ Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж 2D, KZ 19:20 от 3000 ₸ 22:10 от 3000 ₸ 23:50 от 3000 ₸ Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана» 2D, KZ 22:05 от 1200 ₸ 23:55 от 1200 ₸