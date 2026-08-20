Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Болган окига 2 Расписание Болган окига 2 (2026) в Актау на сегодня

Расписание Болган окига 2 (2026) в Актау на сегодня

Болган окига 2
Болган окига 2 комедия 2026 / Казахстан
Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 20 Завтра 21 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
Формат сеанса
Группировать сеансы

Расписание Болган окига 2 в Актау на 20 августа 2026
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, KZ
20:40 от 3500 ₸ 22:30 от 3500 ₸ 00:20 от 3100 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KZ
19:50 от 3100 ₸ 22:00 от 3100 ₸
Nar Cinema ТРК Ақ Қала Mall, микрорайон 29А, 51
2D, KZ
20:30 от 1500 ₸ 22:10 от 1500 ₸ 23:30 от 1500 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, KZ
19:20 от 3000 ₸ 22:10 от 3000 ₸ 23:50 от 3000 ₸
Жалын 3D Актау г. Актау, 14 мкрн, ТРЦ «Астана»
2D, KZ
22:05 от 1200 ₸ 23:55 от 1200 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Думали, что на Netflix уже нечего смотреть? Эти 4 фантастических сериала затяут с первых кадров и не отпустят до финала
Почему Хюррем в «Великолепном веке» так часто носила фиолетовые платья: ответ оказался прям перед глазами
«У нас есть "Дюна" дома» — так говорят про новинку от НТВ: уже 17 000 человек добавили этот сериал в «Буду смотреть»
За 34 года до Нолана в СССР показали свой «Интерстеллар»: видели единицы, помнят еще меньше — а ведь он очень атмосферный
Спросила у ИИ, какой Терминатор самый сильный — ответ оказался не таким очевидным
300 наложниц отправили восвояси: на самом деле Сулейман распустил гарем не ради Хюррем
В этом sci-fi-фильме 2025 года «Назад в будущее» схлестнулся с «Во все тяжкие»: микс получился увлекательным
Принесла счет и за секунду перевернула весь сюжет: угадайте 5 советских фильмов только по кадру с официантками (тест)
«Ах, эта свадьба пела и плясала!»: а вы назовёте шесть советских фильмов только по отрывку с праздника? (тест)
Зашел первый сезон «Олдскула»? Аронова возвращается в сериал START во втором сезоне — известна точная дата выхода
 «Мажор», но без Прилучного: в сериале от ТНТ богатенький баловень отправится на завод — в ролях Шаляпин
Джеймс Кэмерон переделал даже финал «Терминатора 2»: как умер Т-800 знают только те, кто читал книгу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше