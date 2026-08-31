Иностранцы на IMDb выбрали лучший фильм с Анатолием Папановым: а ведь он мелькнул там на пару минут

Анатолий Папанов — один из тех актёров, который прочно ассоциируется с советской классикой кино. Но оказывается, народная любовь к этому артисту давно перешагнула границы: на крупнейшей платформе IMDb сразу четыре картины с его участием получили оценку выше 8 баллов, и западные зрители тоже открыли для себя его уникальный талант.

4 место. «Берегись автомобиля» — 8.0

Одна из самых светлых и тонких картин в фильмографии Эльдара Рязанова. Анатолий Папанов предстаёт в образе Семёна Васильевича Сокол-Кружкина — подполковника, вышедшего в отставку, в котором удивительным образом сочетаются житейская мудрость, порядочность и внутреннее чувство справедливости.

«Стоит ему появиться на экране, и вся неразбериха обретает стройность и смысл», — признают зрители.

3 место. «12 стульев» — 8.2

В интерпретации Марка Захарова Папанов создаёт образ Ипполита Воробьянинова, в котором органично сплелись и мелкая пошлость, и трагичность, и уязвлённое самолюбие, и отчаяние. Его герой словно сошёл со страниц романа.

«Никто не мог бы сыграть этот образ с такой же яркостью и глубиной», — подчеркивают иностранцы.

2 место. «Бриллиантовая рука» — 8.2

Образ Лёлика в исполнении Папанова — едва ли не самый узнаваемый отрицательный персонаж советской экранной классики. И одновременно — самый несуразный, по-своему комичный и обаятельный. Их дуэт с Мироновым подарил зрителю диалоги, которые разошлись на цитаты и анекдоты, став частью повседневной речи.

«Лучшая комедия, когда-либо созданная кем бы то ни было», — уверяют иностранные зрители.

1 место. «Джентльмены удачи» — 8.3

Даже при минимальном экранном времени — Папанов появляется лишь в эпизоде, мелькнув за шахматной доской в гостиничном номере — картина с его участием остаётся самой высоко оценённой в фильмографии.

«И предположить не мог, что тюрьма окажется декорацией для одной из величайших комедий в истории кинематографа», — отмечают на IMDb.

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