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Киноафиша Статьи Иностранцы на IMDb выбрали лучший фильм с Анатолием Папановым: а ведь он мелькнул там на пару минут

Иностранцы на IMDb выбрали лучший фильм с Анатолием Папановым: а ведь он мелькнул там на пару минут

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Зрители в восторге от таланта звезды.

Анатолий Папанов — один из тех актёров, который прочно ассоциируется с советской классикой кино. Но оказывается, народная любовь к этому артисту давно перешагнула границы: на крупнейшей платформе IMDb сразу четыре картины с его участием получили оценку выше 8 баллов, и западные зрители тоже открыли для себя его уникальный талант.

4 место. «Берегись автомобиля» — 8.0

Одна из самых светлых и тонких картин в фильмографии Эльдара Рязанова. Анатолий Папанов предстаёт в образе Семёна Васильевича Сокол-Кружкина — подполковника, вышедшего в отставку, в котором удивительным образом сочетаются житейская мудрость, порядочность и внутреннее чувство справедливости.

«Стоит ему появиться на экране, и вся неразбериха обретает стройность и смысл», — признают зрители.

Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

3 место. «12 стульев» — 8.2

В интерпретации Марка Захарова Папанов создаёт образ Ипполита Воробьянинова, в котором органично сплелись и мелкая пошлость, и трагичность, и уязвлённое самолюбие, и отчаяние. Его герой словно сошёл со страниц романа.

«Никто не мог бы сыграть этот образ с такой же яркостью и глубиной», — подчеркивают иностранцы.

Кадр из фильма «12 стульев»

2 место. «Бриллиантовая рука» — 8.2

Образ Лёлика в исполнении Папанова — едва ли не самый узнаваемый отрицательный персонаж советской экранной классики. И одновременно — самый несуразный, по-своему комичный и обаятельный. Их дуэт с Мироновым подарил зрителю диалоги, которые разошлись на цитаты и анекдоты, став частью повседневной речи.

«Лучшая комедия, когда-либо созданная кем бы то ни было», — уверяют иностранные зрители.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

1 место. «Джентльмены удачи» — 8.3

Даже при минимальном экранном времени — Папанов появляется лишь в эпизоде, мелькнув за шахматной доской в гостиничном номере — картина с его участием остаётся самой высоко оценённой в фильмографии.

«И предположить не мог, что тюрьма окажется декорацией для одной из величайших комедий в истории кинематографа», — отмечают на IMDb.

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

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Фото: Кадры из фильмов «Бриллиантовая рука» (1969), «Берегись автомобиля» (1966), «12 стульев» (1977), «Джентльмены удачи» (1971)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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