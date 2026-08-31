Советские хиты зашифровали в эмодзи: назовите 6 фильмов, которые знает каждый — но в таком виде вряд ли вспомнит (тест)

Советское кино подарило зрителям немало фильмов, знакомых по отдельным фразам, героям и запоминающимся сценам. Многие из них можно узнать буквально по нескольким деталям — но что, если вместо названий и кадров использовать эмодзи?

Мы подготовили небольшой тест, в котором известные советские фильмы зашифрованы с помощью символов. Попробуйте догадаться, какая картина скрывается за каждой комбинацией, и проверьте, насколько хорошо вы помните отечественную классику.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал догадаться о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом.