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Киноафиша Статьи Советские хиты зашифровали в эмодзи: назовите 6 фильмов, которые знает каждый — но в таком виде вряд ли вспомнит (тест)

Советские хиты зашифровали в эмодзи: назовите 6 фильмов, которые знает каждый — но в таком виде вряд ли вспомнит (тест)

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Персональный покупатель» (2016)

Варианты ответов выглядят как таинственный код.

Советское кино подарило зрителям немало фильмов, знакомых по отдельным фразам, героям и запоминающимся сценам. Многие из них можно узнать буквально по нескольким деталям — но что, если вместо названий и кадров использовать эмодзи?

Мы подготовили небольшой тест, в котором известные советские фильмы зашифрованы с помощью символов. Попробуйте догадаться, какая картина скрывается за каждой комбинацией, и проверьте, насколько хорошо вы помните отечественную классику.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал догадаться о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом.

Фото: Кадр из фильма «Персональный покупатель» (2016)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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