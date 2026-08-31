Этот спор вечен как история Средиземья: кто был сильнее во «Властелине колец» — Гэндальф или Саруман

Одной из самых серьезных угроз, с которой столкнулось Братство в фильме «Властелин колец» был Балрог — древний демон, скрывавшийся в недрах Мории. Гэндальф Серый считал, что он единственный, кто может противостоять ему, поскольку и он, и Балрог были божественными духами.

А ведь Саруман Белый даже насмехался над магом, когда тот решил вести Братство через Морию, предрекая ему встречу с чудовищем. Это вызвало у многих фанатов Средиземья вопросы — а мог ли злой волшебник противостоять Балрогу и был ли он вообще сильнее Гэндальфа.

Был ли Саруман на самом деле сильнее Гэндальфа?

Сам статус Сарумана как Белого Мага не означал, что его заклинания обязательно мощнее или эффективнее, чем у Гэндальфа. Тем не менее, во «Властелине Колец» есть намеки на то, что его магия превосходит соперника.

Например, он сумел заточить мага в башне Ортанка. А в сцене из фильма Питера Джексона «Властелин Колец: Братство Кольца» Гэндальф попытался — и не смог — противостоять заклинаниям врага на перевале Карадраса.

Однако у Сарумана не было того, чем Гэндальф обладал в избытке: боевого опыта. В киноверсиях «Властелина Колец» и «Хоббита» Саруман участвовал лишь в двух схватках — дуэли с Гэндальфом в Ортанке и противостоянии Белого Совета с духами Назгул в Дол-Гулдуре. Но ни одна из этих сцен не основана на текстах Толкина.

Гэндальф же сражался много как в книгах, так и в фильмах. Он владел волшебным мечом Гламдрингом, который был выкован в Гондолине. Саруман же мог рассчитывать только на посох.

Саруман и Балрог

Гэндальф владел Нарией — одним из трех эльфийских Колец Власти, усиливавших его природные способности. Это помогло ему в битве с Балрогом — он буквально сражался огнем против огня.

У Сарумана не было подобной связи со стихией. Кроме того, в истории Средиземья было известно лишь два случая, когда Балроги были побеждены в бою — и в обоих их противники пожертвовали собой, как и Гэндальф.

Саруман же был эгоистичен и жаждал власти, поэтому вряд ли согласился бы на такой поступок. Если бы ему пришлось столкнуться с Балрогом, его лучшим шансом было бы избежать прямого поединка.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему во «Властелине колец» есть два злодея с почти одинаковыми именами.