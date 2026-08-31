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Киноафиша Статьи Те редкие случаи, когда турки не наснимали 100 серий: 5 коротких и крутых сериалов на пару вечеров

Те редкие случаи, когда турки не наснимали 100 серий: 5 коротких и крутых сериалов на пару вечеров

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Между миром и мной»

Не переживайте, они не отнимут много вашего времени.

Иногда хочется включить что-то турецкое — с эмоциями на грани, красивыми глазами и вечными моральными выборами — но не растягивать это удовольствие на полгода. Специально для таких случаев — короткие турдизи, которые не мучают, а затягивают. Вот пять историй, которые можно проглотить за пару вечеров — и не пожалеть.

«Любовь 101», 2020

Школьники с повадками из «Отрочества» Ричарда Линклейтера встречаются с духом «Хулиганов» — и получается дерзкий, трогательный сериал о дружбе, любви и спасении учительницы. Группа трудных подростков, чтобы оставить рядом единственного взрослого, которому они не безразличны, решает устроить ей личную жизнь. Да, звучит как план из дурной романтической комедии. Но работает — потому что сердце у этой истории большое.

«Между миром и мной», 2022

Психологическая игра на троих, где одна из фигур — фейковый аккаунт. Главная героиня, уставшая от равнодушия своего идеального на бумаге мужа, решает проверить его на виртуальную верность. Завязывается переписка, в которую слишком легко поверить, и вскоре уже не ясно, где кончается маска и начинается настоящая страсть. Сюжет — будто из «Анонимных романтиков», только без милоты. Напряжение растёт, а финал — как пощёчина.

«Дилемма», 2024

Кадр из сериала «Дилемма»

Когда честность — не просто принцип, а публичная клятва, судьба, конечно, подкинет испытание. Главная героиня — телеведущая, которая не прощает преступлений даже в собственной студии. И вот именно её сына обвиняют в убийстве. Что выберет мать — репутацию или родство? Турецкий сериал «Дилемма» создан в духе лучших моральных драм.

«Учитель», 2020

Да, это тот сериал, где преподаватель берёт в заложники весь класс. Звучит дико — и именно это работает. Герой — тихий, чуть неуклюжий учитель, которого перестали замечать. Пока одна смерть не переворачивает его мир. Теперь он хочет заставить учеников — и нас вместе с ними — вспомнить, что за каждым заголовком о трагедии стоит живая девочка, которую сломала система. «Учитель» — это как если бы «Класс» Лорана Канте и «Джокер» вдруг встретились в турецкой школе.

«Эль Турко», 2025

Исторический экшен «Эль Турко» с неожиданным уклоном в сентиментальное. Османский солдат, выживший после пленения, оказывается в деревне врага и вдруг находит не только любовь, но и новый смысл. Атмосфера почти как в «Последнем самурае»: мужчина из другого мира становится героем там, где его никто не ждал. Главный плюс — актёр Джан Яман и виды, от которых глаз не оторвать.

Ранее мы писали: «Лейла» и другие турецкие сериалы, в которых любовь так и не смогла победить.

Фото: Кадр из сериала «Между миром и мной»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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