Мартин назвал главного сериального злодея, и по сравнению с ним Рамси Болтон — душка: «Страшнее любого чудовища, что я придумывал»

Джордж Мартин — человек, который создал один из самых сложных и морально неоднозначных миров в истории литературы. Его «Песнь льда и пламени» населена десятками персонажей, каждый из которых балансирует на грани добра и зла, и ни один читатель не может быть до конца уверен, кто здесь настоящий герой, а кто — злодей.

Поэтому, когда такой мастер психологических портретов высказывается о кино, его мнению стоит доверять — он знает о природе зла не понаслышке.

Некоторое время назад Джордж Мартин неожиданно для многих назвал самого убедительного злодея в истории кино. Им оказался не кто-то из его собственных героев, не культовый антагонист из «Звёздных войн» и даже не мафиозный босс из «Крёстного отца».

Писатель выбрал персонажа из сериала «Во все тяжкие» — истории, казалось бы, совершенно далёкой от фэнтезийных баталий и драконов.

«Уолтер Уайт страшнее любого чудовища, что я придумывал для Вестероса. И это заставляет задуматься», — признавался Мартин в своём блоге, когда проект подходил к финалу.

Особое впечатление на автора произвела серия «Озимандия», которую он назвал не иначе как «оглушительным ударом». По его словам, этот эпизод — вершина драматургии, где зло перестаёт быть абстрактным и обретает пугающе человеческие черты.

Джордж Мартин не раз замечал: в его вселенной хватает жестоких и беспринципных фигур — от садиста Рамси до циничного Тайвина Ланнистера. Но, по его признанию, ни один из этих персонажей не шокировал его так, как Уолтер Уайт. Писатель подчёркивал, что в этом герое ему открылась совершенно иная природа зла — не внешняя, а личная, произрастающая из человека, который сам себя сотворил монстром.

Фактически Мартин признавался, что история Уайта заставила его задуматься: в его собственной саге такого антагониста пока нет. Он даже намекнул, что вызов, брошенный «Во все тяжкие», требует ответа — и что рано или поздно в Вестеросе должен появиться злодей, способный сравниться с Хайзенбергом по масштабу. Возможно, когда Мартин наконец допишет свою сагу, мы узнаем результат этого вдохновения.

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