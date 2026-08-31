Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест)

Осень не раз становилась важной частью атмосферы советского кино. Дождливые улицы, золотая листва, пасмурное небо и уютные интерьеры помогали создавать настроение, которое порой запоминалось не меньше самих сюжетов.

В этом тесте мы собрали осенние кадры из известных советских фильмов. Сможете узнать картину всего по одному эпизоду и не перепутать её с другой знакомой классикой? Проверим, насколько хорошо вы помните любимые фильмы.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.