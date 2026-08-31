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Киноафиша Статьи Самое жестокое аниме в истории чуть не запретили, но оно все-таки выходит в 2027 году: вот что известно 

Самое жестокое аниме в истории чуть не запретили, но оно все-таки выходит в 2027 году: вот что известно 

Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Девичья кровь»

Авторы ничем себя не ограничивали.

Японская анимация давно не ограничивается семейными историями — некоторые проекты настолько жестоки, что ещё до премьеры сталкиваются с цензурой и ограничениями. В этом ряду оказалась и «Девичья кровь» — аниме, которое успело привлечь внимание именно из-за своей мрачной и жестокой подачи.

Проект должен выйти в 2027 году. В первом ролике уже показали жестокие сражения и необычную боевую механику.

Сюжет

Страх смерти и желание людей любой ценой спастись привели к неожиданным последствиям во время Армагеддона. Предначертанный конец света пошёл по другому пути, а Злой Бог получил огромную силу. В жертву принесли восемь миллиардов человек, тогда как немногих выживших оставили в живых лишь для развлечения жестокого правителя.

В этой мрачной реальности солнце больше не появляется, а кровь превратилась в главный ресурс. Ею расплачиваются, её используют как топливо и оружие. После огромных жертв маги создали запрещённый ритуал, который позволяет превращать кровь девушек в клинки против демонов. Сами девушки при этом становятся проклятыми воительницами.

Самой сильной среди них считается Эпика. Однако у неё нет души, поэтому полностью раскрыть свои способности она не может. Единственный человек, способный пробудить её силу, — старшая сестра Ева, которая с рождения прикована к инвалидному креслу.

Кадр из мультсериала «Девичья кровь»

Детали

Режиссёр Сэйдзи Киси рассказал, что некоторые сцены получились настолько жестокими, что их пришлось исключить из аниме, поскольку для показа они оказались слишком тяжёлыми.

Сценарист Макото Уэдзу ещё в 2020 году хотел создать максимально мрачный экшен-проект, вдохновлённый западными видеоиграми. По его задумке, в аниме должно было быть много мускулистых героев, жестоких сражений и крови.

За внешний вид персонажей отвечал художник LAM. Получив от создателей разрешение отказаться от любых рамок, художник решил использовать эту возможность по максимуму и создал много ярких и необычных героев.

Премьера тёмного фэнтези запланирована на 2027 год.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из мультсериала «Девичья кровь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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