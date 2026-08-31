Самое жестокое аниме в истории чуть не запретили, но оно все-таки выходит в 2027 году: вот что известно 

Японская анимация давно не ограничивается семейными историями — некоторые проекты настолько жестоки, что ещё до премьеры сталкиваются с цензурой и ограничениями. В этом ряду оказалась и «Девичья кровь» — аниме, которое успело привлечь внимание именно из-за своей мрачной и жестокой подачи.

Проект должен выйти в 2027 году. В первом ролике уже показали жестокие сражения и необычную боевую механику.

Сюжет

Страх смерти и желание людей любой ценой спастись привели к неожиданным последствиям во время Армагеддона. Предначертанный конец света пошёл по другому пути, а Злой Бог получил огромную силу. В жертву принесли восемь миллиардов человек, тогда как немногих выживших оставили в живых лишь для развлечения жестокого правителя.

В этой мрачной реальности солнце больше не появляется, а кровь превратилась в главный ресурс. Ею расплачиваются, её используют как топливо и оружие. После огромных жертв маги создали запрещённый ритуал, который позволяет превращать кровь девушек в клинки против демонов. Сами девушки при этом становятся проклятыми воительницами.

Самой сильной среди них считается Эпика. Однако у неё нет души, поэтому полностью раскрыть свои способности она не может. Единственный человек, способный пробудить её силу, — старшая сестра Ева, которая с рождения прикована к инвалидному креслу.

Детали

Режиссёр Сэйдзи Киси рассказал, что некоторые сцены получились настолько жестокими, что их пришлось исключить из аниме, поскольку для показа они оказались слишком тяжёлыми.

Сценарист Макото Уэдзу ещё в 2020 году хотел создать максимально мрачный экшен-проект, вдохновлённый западными видеоиграми. По его задумке, в аниме должно было быть много мускулистых героев, жестоких сражений и крови.

За внешний вид персонажей отвечал художник LAM. Получив от создателей разрешение отказаться от любых рамок, художник решил использовать эту возможность по максимуму и создал много ярких и необычных героев.

Премьера тёмного фэнтези запланирована на 2027 год.

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